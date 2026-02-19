Els professors endureixen la protesta: una setmana de vagues i una gran manifestació a Barcelona

Tornen les protestes intenses del sector educatiu a Catalunya. Així responen els sindicats a la proposta d'acord que aquest dimecres va plantejar el Departament d'Educació i Formació Professional, que tenia com a element central l'oferiment d'un increment de 1.500 euros bruts anuals d'aquí a quatre anys, a través del complement autonòmic. També es plantejaven altres mesures, com la reducció de les ràtios, comprometent-se a què en tres anys disminueixi, de mitjana, un alumne per classe. Aquest plantejament, però, quedaria lluny de les ambicions dels mestres, professors, personal educatiu i professionals del lleure que integren l'escola pública catalana. Així, aquest mateix dijous, 24 hores després de l'oferiment del Govern, els sindicats presents a la mesa sectorial d'Educació ja han desplegat una nova convocatòria de protestes.
Si bé ja s'havia situat la setmana del 16 de març com el moment òptim per tornar-se a mobilitzar, si no hi havia acord, ara s'ha confirmat la convocatòria pel "no" a la proposta de la Generalitat: es planteja encadenar diverses vagues territorials de dilluns a dijous, i tancar la setmana amb una aturada laboral a tot Catalunya que es complementi amb una gran manifestació a Barcelona. La intenció és repetir la convocatòria multitudinària de la setmana passada i, de retruc, situar la inquietud a la conselleria. Fa uns dies, la portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura, ja ho va advertir: "Si no hi ha un acord d'aquí a final de curs, aquest curs no acabarà amb normalitat", va expressar, plantejant l'ombra d'una crisi educativa, si no s'arriben a una entesa col·lectiva.
Ara, la nova crida secundada per Ustec, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT contempla una primera vaga el dilluns 16 de març als centres que depenen dels serveis territorials del Barcelonès i el Baix Llobregat, el dimarts, a l'eix Tarragona-Terres de l'Ebre-Penedès, el dimecres, a Lleida, el Pirineu i la Catalunya Central i el dijous, al Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Girona. Així, es completaria una "vaga educativa per territoris" i es clouria la setmana amb una protesta conjunta amb una vaga a tot el país i amb una protesta a la capital catalana. Les peticions continuaran sent les d'aquestes darreres setmanes: "Més salari, més recursos, menys burocràcia, menys ràtios".
