El moment ideal per entrenar si vols maximitzar l'energia i el benestar emocional

Fer exercici és bo per la salut independentment del moment del dia en què es faci. Ara bé, els experts coincideixen a recomanar la franja del matí perquè té diversos beneficis tant per la salut física com per la salut mental. Els repassem.
Els experts de l'associació mèdica Northwestern Medicine, destaquen que fer exercicis a primera hora del dia augmenta l'alliberament d'endorfines. Un mecanisme del cos que millora l'estat d'ànim i genera un benestar emocional, sobretot durant les primeres hores del dia.
A més, asseguren que les persones que assoleixen una rutina d'exercici a primera hora, tendeixen a fer més eleccions saludables en la seva alimentació al llarg de la jornada. És a dir, el bon estat emocional i la sensació positiva d'haver fet esport es manté durant el dia i fa que es triï menjar d'una manera més saludable. I de la mateixa manera, menjar sa també genera un efecte rebot i fa venir més ganes de fer esport.
A banda, com a qualsevol hora del dia, fer esport fomenta per preservar la salut física i mental a llarg termini: millora la capacitat cardiovascular, enforteix els músculs i els ossos, ajuda a regular el pes, i també contribueix a una millor gestió de l'estrès i l'ansietat.
Quant ha de durar la rutina?
Els experts tenen opinions diverses sobre quina és la durada adequada dels exercicis. La principal conclusió compartida és que el mínim acceptable és mitja hora, i que el temps exacte pot variar en funció dels objectius i l'historial de cada persona.
Fer sessions de quaranta-cinc minuts a primera hora del dia ajuda a regular la gana, i pot ser una bona opció per aquelles persones que busquen perdre pes. Si els reptes que es proposen són més exigents, per exemple una marató, seixanta minuts és la durada ideal. En tot cas, i sigui quina sigui la durada, el que sí que és imprescindible és menjar alguna cosa abans de començar i evitar fer esport en dejú.