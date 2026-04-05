L'hàbit senzill que redueix el risc de demència fins a un 67%, segons un estudi

L’envelliment accelerat de la població ha situat la demència com un dels grans reptes de la salut de les pròximes dècades. El nombre de casos no para de créixer i els experts alerten que el sistema haurà d’afrontar una pressió cada cop més gran. En aquest context, la investigació recent ha posat el focus en una idea clau: no tot el risc és inevitable. Una part important depèn dels hàbits de vida, i allò que fem en el nostre dia a dia -com ens alimentem, com ens mantenim actius o com estimulem la ment- pot marcar la diferència en la salut cerebral a llarg termini.
En aquest sentit, un estudi posa a sobre la taula el paper que pot tenir el fet de cuinar a casa en el risc de patir demència. La investigació, publicada a la revista Journal of Epidemiology & Community Health, apunta que aquest hàbit pot tenir un efecte protector. L’estudi es va basar en dades de més de 10.000 persones majors de de 65 anys que va constar d'un seguiment de sis anys fins al 2022. Es va analitzar la freqüència amb què cuinaven des de zero i el seu nivell d’habilitat a la cuina. Prop de la meitat dels participants cuinaven cinc o més vegades per setmana, mentre que més d’una quarta part no ho feien mai.
Els resultats indicaven que preparar àpats a casa almenys un cop per setmana es relaciona amb una reducció del risc de demència del 23% en homes i del 27% en dones. L’efecte és especialment destacat en persones amb poca experiència a la cuina, que pot ser de fins al 67%. En canvi, per aquells que són uns xefs casolans amb molt de rodatge, cuinar a casa més dies no sembla aportar un benefici addicional.
Els resultats eren vigents, fins i tot, després de contemplar altres factors que també hi podrien influir, com el nivell d’ingressos, l’educació o altres activitats que es consideren beneficioses per al cervell, com el voluntariat o la jardineria. Tot i així, els autors recorden que es tracta d’un estudi observacional i que no es pot establir una relació directa de causa-efecte.