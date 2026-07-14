TDAH en adults: tres estratègies per recuperar el control del dia a dia, segons una psiquiatra

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) no és exclusiu de la infància. Tot i que sovint s'associa als nens, moltes persones continuen convivint amb aquest trastorn durant l'edat adulta, amb dificultats per organitzar-se, controlar la impulsivitat, regular les emocions o evitar la procrastinació. La psiquiatra especialitzada en TDAH d'adults Juncal Sevilla recorda que el diagnòstic no ha de ser vist com una limitació, sinó com una eina per comprendre millor el funcionament del cervell i trobar estratègies que ajudin a millorar la qualitat de vida.
L'experta explica que el TDAH no és només una condició genètica, sinó que també està influït per l'entorn i les experiències vitals. Per això, els símptomes poden intensificar-se o disminuir al llarg del temps segons les circumstàncies personals.
El diagnòstic és només el primer pas
Sevilla adverteix que rebre un diagnòstic pot generar sentiments contradictoris, ja que, d'una banda, moltes persones senten alleujament perquè, per fi, entenen l'origen de moltes de les dificultats que han experimentat durant anys. De l'altra, però, també pot aparèixer frustració en pensar que, si el diagnòstic hagués arribat abans, algunes situacions s'haurien pogut gestionar millor. En qualsevol cas, insisteix que el diagnòstic no resol el problema per si sol. Segons la psiquiatra, cal combinar-lo amb tractament, estratègies adaptades i, quan sigui necessari, suport psicològic per afrontar els reptes quotidians.
Les tres claus per recuperar el control
Per ajudar les persones amb TDAH a gestionar millor el seu dia a dia, Juncal Sevilla proposa tres estratègies fonamentals:
- Acceptar el diagnòstic i entendre que no és una etiqueta, sinó una oportunitat per conèixer millor les pròpies necessitats i deixar de culpabilitzar-se.
- Adaptar l'entorn per reduir les distraccions i facilitar l'organització, incorporant rutines, recordatoris i eines que ajudin a mantenir l'atenció.
- Ser flexible amb un mateix, assumint que no tots els dies seran iguals i que l'objectiu no és la perfecció, sinó trobar mecanismes que permetin gestionar millor les dificultats i millorar progressivament la qualitat de vida.
L'especialista conclou que, amb una intervenció adequada i estratègies personalitzades, moltes persones adultes amb TDAH poden reduir l'impacte dels símptomes i recuperar una sensació més gran de control sobre la seva vida quotidiana.