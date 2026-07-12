El truc casolà per rentar-se els peus amb sal i vinagre un cop a la setmana

Després d'un dia llarg i de passar moltes hores amb calçat tancat, és habitual notar els peus humits, amb mala olor o amb la pell més endurida. Per alleujar aquestes molèsties, hi ha un remei casolà popular que es pot incorporar a la rutina d'higiene i que contribueix a mantenir aquesta part del cos més neta: el bany de peus amb vinagre i sal.
Així és. El vinagre i la sal s'utilitzen perquè poden ajudar a disminuir la sensació d'humitat provocada per l'excés de transpiració, a reduir el mal olor i a estovar les zones de la pell més resseques o amb dureses, especialment els talons.
Com preparar el bany de peus
Per fer-lo, només cal omplir un recipient amb aproximadament un litre d'aigua tèbia. A continuació, s'hi afegeix mitja tassa de vinagre i dues cullerades de sal gruixuda. Llavors, cal mesclar-ho tot fins que la sal es dissolgui completament.
Un cop preparat el recipient, s'hi poden remullar els peus. Concretament, cal submergir-los a la mescla entre 15 i 20 minuts. Després, és important esbandir-los amb aigua neta i eixugar-los molt bé, especialment entre els dits, per evitar que s'hi acumuli humitat. Per acabar, es pot aplicar crema hidratant per mantenir la pell suau i flexible.
Quan és recomanable?
En concret, aquesta tècnica és recomanable després d'una jornada llarga amb sabates esportives o qualsevol altre calçat tancat, sobretot si els peus han estat moltes hores exposats a la calor i la humitat. Alhora, és una bona opció per a les persones que suen molt a la zona dels peus o si es nota una lleu picor o coïssor.
I cada quant s'ha de fer? Per mantenir una bona higiene i controlar les males olors, n’hi ha prou amb fer aquest bany una o dues vegades per setmana. De fet, fer-ho més sovint podria acabar ressecant la pell.
Precaucions que cal tenir en compte
Cal apuntar que aquest remei no és adequat per a tothom. Els experts apunten que les persones amb ferides obertes, esquerdes profundes o diabetis haurien de consultar prèviament un professional sanitari abans de provar-lo, ja que qualsevol irritació o petita lesió podria comportar complicacions.