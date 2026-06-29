El truc infal·lible per eliminar els insectes que arriben amb la calor

L'arribada de la calor sempre ve acompanyada d'insectes, com els peixets de plata o els mosquits, que apareixen especialment en lavabos i cuines. És inevitable tenir-ne, però sí que hi ha alguns mètodes, remeis i tècniques per eliminar-los i evitar que arrelin dins la llar.
Els peixets de plata també reben el nom de lepismes. Són uns insectes petits i platejats que es troben habitualment a les llars. Sovint es confonen amb les arnes, però a diferència d'aquestes, els peixets de plata no volen. Aquests petits insectes s'alimenten de midó i sucres, això implica que podem trobar-los a diferents parts de la casa. Com és conegut, hi ha diferents tècniques per fer fora a animals indesitjats de les llars, existeixen tant remeis naturals com productes químics. De la mateixa manera, que hi ha dues opcions: fer-los fora o matar-los.
Una manera de fer-los fora sense que prenguin mal és una solució composta per: aigua de l'aixeta, quatre cullerades de farina blanca, menta i oli essencial de citronella. Aquests elements s'han de barrejar i es crearà una crema espessa. Aleshores, s'ha de tallar una cartolina a tires i xopar-la d'aquesta crema que s'haurà creat. En col·locar aquestes tiretes de cartolina als llocs on s'han vist els peixets de plata, es començarà a notar una disminució de la seva presència.
Prevenir la calor a casa
Davant les calorades que colpegen Catalunya en els últims dies, és recorrent obrir la finestra per buscar un tímid bri d'aire que els ajudi a passar-la una mica. Això, però, és un error, segons alerten des de l'OMS, que asseguren que deixar les finestres obertes de bat a bat durant l'estiu pot posar en risc la nostra salut.
Quan la temperatura exterior és més alta que la interior, com passa durant bona part del dia en les onades de calor, l'única cosa que aconseguim amb les finestres obertes és introduir més calor dins. El resultat: estades més càlides, menys confort i més despesa energètica si després recorrem a ventiladors o aires condicionats per a contrarestar-ho. En canvi, és recomanable mantenir les finestres tancades durant les hores més càlides del dia, especialment entre les onze del matí i les cinc de la tarda.
De fet, els experts de l'OMS només recomanen obrir les finestres quan el sol el pon, ja que és el moment en què les temperatures disminueixen mínimament. A més, si es col·loquen ventiladors estratègicament, com per exemple, prop d'una finestra orientada a zones més fresques, es pot potenciar encara més aquest efecte.