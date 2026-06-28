La dieta que pot ajudar a viure més anys, segons un estudi: «El secret no és reduir les calories»

L'alimentació és un dels factors que més influeixen en la salut i en la qualitat de vida a mesura que envellim. Tot i això, sovint es relaciona erròniament el concepte de "fer dieta" amb simplement menjar menys per perdre pes. Els experts, en canvi, insisteixen que una alimentació saludable no depèn tant de reduir calories com d'escollir bé què es posa al plat.
Aquesta és la principal conclusió d'un nou estudi liderat per investigadors de la Universitat del Sud de Califòrnia (USC), que apunta que una alimentació basada principalment en vegetals, amb peix i una quantitat molt controlada d'un aminoàcid podria ser una de les claus per envellir amb millor salut.
La clau no és menjar menys
La investigació, publicada a la revista científica Cell Metabolism, combina experiments amb ratolins i l'anàlisi de dades dietètiques de més de 200.000 persones. Els resultats van en la mateixa direcció: les persones que segueixen una dieta més vegetal presenten menys casos d'obesitat i diabetis tipus 2.
Els investigadors asseguren que el secret no és tant reduir les calories com controlar el tipus de proteïna que s'ingereix. En concret, l'estudi posa el focus en la metionina, un aminoàcid essencial que es troba sobretot als ous, la carn i els productes lactis. Segons els científics, consumir-ne una quantitat baixa, però suficient, dins d'una dieta amb majoritàriament vegetal, però amb peix, podria afavorir un millor metabolisme i reduir el risc de desenvolupar malalties relacionades amb l'envelliment.
Beneficis observats en humans
L'anàlisi de les dades de més de 200.000 persones també reforça aquestes conclusions. Els participants que consumien més proteïna animal i, per tant, més metionina, presentaven una prevalença més elevada d'obesitat i un risc aproximadament doble de patir diabetis tipus 2 en comparació amb aquells que seguien una alimentació amb poca o gens de proteïna animal.
Aquestes diferències es mantenien fins i tot quan les persones que menjaven més carn ingerien menys calories i, aparentment, seguien una dieta més equilibrada. Tot i els resultats prometedors, els autors insisteixen que encara no es poden traslladar directament aquestes conclusions a la població general. L'estudi en animals és molt positiu, però ara cal confirmar si els mateixos efectes es reprodueixen en humans mitjançant assajos clínics controlats.
Els investigadors també adverteixen que tant el dèficit com l'excés de metionina poden ser perjudicials. Per això, consideren que el repte és trobar l'equilibri adequat i no eliminar completament aquest aminoàcid de la dieta.