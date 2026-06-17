L'aliment ancestral que ajuda a combatre la inflamació i costa menys d'un euro: «No és la cúrcuma ni el gingebre»

La inflamació intestinal és una alteració cada cop més freqüent que pot afectar persones de totes les edats, sovint sense provocar símptomes digestius evidents. L'estrès, una alimentació poc saludable, el sedentarisme o alguns medicaments en poden afavorir l'aparició, fet que porta moltes persones a buscar solucions en suplements alimentaris per reduir la inflamació i millorar el benestar.
Tot i això, diversos experts recorden que alguns compostos naturals presents des de fa segles en l'alimentació poden aportar beneficis similars sense necessitat de fer una gran despesa. Així ho explica l'expert en suplementació i medicina natural Pablo Hernández Baeza al seu vídeo d'Instagram, en què revela l'aliment que "per menys d'un euro" ajuda a fer front a la inflamació.
L'aliment que "quasi ningú fa servir"
Segons explica Hernández Baeza, existeix un ingredient natural, molt econòmic i gairebé oblidat, capaç d'ajudar l'organisme a activar els seus mecanismes de defensa davant la inflamació i a afavorir una millor salut cardiovascular.
"Activa millor els mecanismes de defensa que qualsevol suplement del supermercat", destaca l'expert. Aquest aliment "ancestral" és la remolatxa o Beta vulgaris, que fa milers d'anys que s'utilitza en medicina tradicional per netejar les artèries, enfortir la circulació sanguínia, incrementar el rendiment i l'energia i "millorar la libido", subratlla Hernández Baeza.
Segons explica l'expert en suplementació, la remolatxa provoca tots aquests efectes en el cos a través de l'"òxid nítric", el mecanisme que utilitza el cos per "dilatar els vasos sanguinis", procés que aquest aliment activa de manera immediata en ser consumit.
Pel que fa als suplements, els professionals insisteixen que no existeixen productes miraculosos i que només són útils en casos concrets, quan hi ha una deficiència diagnosticada o una indicació mèdica. Per això, recomanen desconfiar dels missatges virals que prometen resultats extraordinaris sense aportar proves científiques.