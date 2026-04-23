Tres senyals d’inflamació intestinal que poden passar desapercebudes, segons un metge

La inflamació intestinal és una alteració cada cop més present que pot afectar persones de totes les edats, sovint sense símptomes digestius evidents. Factors com l’estrès, una alimentació desequilibrada, el sedentarisme o determinats medicaments poden contribuir a deteriorar la mucosa intestinal i alterar-ne el funcionament.
Tot i això, els seus efectes poden anar més enllà de l’aparell digestiu, amb manifestacions que sovint passen desapercebudes pel públic general. Per aquests motius, el metge Alexander Olmos alerta al seu perfil d'Instagram sobre tres senyals menys evidents que poden indicar que l’intestí no funciona correctament.
Cansament constant
A través dels seus continguts divulgatius, Olmos adverteix que moltes persones associen els problemes intestinals únicament a males digestions o gasos, però això només és una part. L’intestí, recorda, té un paper clau, també, en l’absorció de nutrients i en l’equilibri del sistema immunitari i del cervell, per tant, també factors aliens poden afectar el seu funcionament.
Entre els indicadors més rellevants, destaca, en primer lloc el cansament constant. Sentir-se esgotat tot i haver descansat pot estar relacionat amb una mala absorció de nutrients essencials com el ferro, el magnesi o les vitamines del grup B.
Irritacions en la pell o acne
En segon lloc, Olmos destaca que els problemes de pell —com acne, èczemes, rosàcia o sequedat— poden tenir un vincle directe amb l’estat de l’intestí, especialment quan no responen als tractaments habituals o a cremes. "Quan la barrera intestinal està danyada les toxines passen a la sang i la pell es converteix en l'òrgan que intenta eliminar-la", explica el metge.
Falta de concentració
Finalment, la denominada “boira mental”, que inclou dificultats per concentrar-se, oblits o sensació de confusió, també pot estar relacionada amb una alteració intestinal, ja que aquest òrgan participa de manera directa en la producció de neurotransmissors com la serotonina.
"L'intestí produeix el 90% de la serotonina del teu cos", destaca Olmos. Per aquest motiu, quan està inflamat o no funciona correctament, és normal tenir la sensació de "boira mental" que comenta al vídeo, ja que l’impacte sobre la producció de serotonina pot afectar l’estat d’ànim, el descans i el rendiment cognitiu.
Davant d’aquests símptomes, Olmos recomana consultar amb un professional si es mantenen en el temps. Detectar aquests senyals a temps pot ser clau per evitar que el problema evolucioni i acabi afectant de manera més severa la salut general.