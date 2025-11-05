L'intestí i la microbiota, claus per dormir millor: així s'ha de cuidar

Descansar bé és fonamental per tenir un dia a dia productiu a la vegada que feliç i amb major benestar. Tant és així que la ciència molts cops ha posat el focus en com millorar l'etapa en la qual es reestructura tant el cos com la ment durant la nit. Ara, el focus s'ha posat a l'intestí i la seva microbiota, i es pot concloure que el seu correcte funcionament i equilibri són claus per dormir millor.
És cert que hi ha diferents mètodes per aconseguir sons més profunds, des de la ingesta de productes químics o naturals com algunes pastilles, fins a realitzar una rutina diària d'estiraments previs, passant també per fer alguna activitat allunyada de les pantalles que ens facin relaxar com la lectura. Però també hi ha altres factors que tenen a veure amb tot el dia, i no només amb l'estona prèvia a adormir-se, com cuidar el benestar intestinal.
L'intestí i el cervell tenen una relació estreta
En aquesta direcció, la revista Brain Medicine ha explicat com funciona la relació entre la microbiota, l'intestí i el cervell. Un equip internacional de col·laboradors d'institucions de la Xina i els Estats Units han aconseguit transmetre de manera sintetitzada com els bilions de bacteris que habiten en el sistema digestiu influeixen en el cicle de descans.
Una de les conclusions més rellevant és que la gent que pateix d'insomni mostra una menor diversitat microbiana. Alguns d'aquests descobriments han fet que s'investigui de manera més profunda com la microbiota influeix en el son i consegüentment desenvolupar teràpies específiques per fer front als trastorns del son.
Un dels elements claus per a la millora del temps de descans són els metabòlits microbians i els àcids grassos de cadena curta, com el butirat. Aquests modulen la inflamació, enforteixen les barreres intestinals i influeixen ene els sistemes de neurotransmissors del son.
Per cuidar l'intestí i la millora de la microbiota hi ha diversos aliments.
- Vegetals de fulla verda: espinacs, bledes o col verda són aliments vegetals rics en fibra, però que també estimulen la producció d'àcids grassos de cadena curta, essencials per reduir la inflamació.
- Fruits vermells: els gerds, nabius i mores són fruits que a més de tenir un alt nivell d'antioxidants també són una excel·lent font de polifenols, que promouen el creixement de bacteris que diversifiquen els compostos d la microbiota.
- Els llegums: les mongetes, els cigrons i les llenties són fonts molt riques de proteïna, però també de fibra fermentable, el que beneficia la microbiota.
- Aliments fermentats: Quefir, kimchi o el xucrut són probiòtics naturals, és a dir, microorganismes vius que reforcen la microbiota i la correcta digestió.
- Els plàtans també són una molt bona opció, ja que aporten alts nivells de fibra i prebiòtics. A més contenen inulina, que ajuda a una millor salut digestiva.