Les apnees del son augmenten el risc de patir Parkinson, segons un estudi

L'apnea del son és un trastorn respiratori que provoca interrupcions en la respiració durant el son. Durant les pauses -que es poden allargar des d'uns segons fins a dos minuts i repetir-se trenta vegades o més cada hora- l'aire no arriba als pulmons. Quan la persona torna a respirar, és habitual que emeti un ronc o soroll fort. A més de pertorbar el son, les pauses també disminueixen l'oxigen a la sang i augmenten el diòxid de carboni.
Una investigació de la Universitat de Salut i Ciències d'Oregon (OHSU), afirma que les persones amb apnea obstructiva del son, sense tractament, tenen més risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson. "Si deixes de respirar i el teu oxigen no està en un nivell normal, és probable que les neurones tampoc funcionin amb normalitat", justifica el doctor Lee Neilson, autor principal de l'estudi.
Per fer la investigació es van examinar els registres mèdics electrònics de més d'11 milions de veterans militars nord-americans que van rebre atenció a través del Departament d'Afers de Veterans entre el 1999 i el 2022. Es van descartar factors de confusió com l'obesitat, l'edat i la hipertensió, l'estudi va trobar una relació forta entre l'apnea del son sense tractament i el Parkinson.
Ara bé, Gregory Scott, professor assistent de patologia a la Facultat de Medicina d'OHSU i coautor de l'estudi, matisa que "no és en absolut una garantia que tindràs Parkinson, però augmenta significativament les probabilitats".
Com fer-hi front?
Tot i això, tal com recull la revista científica JAMA Neurology, les persones que pateixen apnees poden reduir significativament el risc de Parkinson a través del tractament CPAP. Un dispositiu que subministra aire a pressió contínuament per mantenir obertes les vies respiratòries durant el son. S'utilitza en persones diagnosticades amb apnea obstructiva del son, sota preinscripció mèdica.
Per què es produeixen les apnees?
El doctor Julio Maset, de laboratoris Cinfa, explica la causa de les apnees: "El tancament de les vies respiratòries superiors -foses nasals, boca, faringe i laringe-, durant el son. Així, les vies poden quedar obstruïdes per la llengua, les amígdales i l'úvula, quan s'acumula mucositat o si els músculs es relaxen massa".