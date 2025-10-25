Els 10 consells per dormir millor

Dormir bé continua sent un dels reptes més comuns en la vida moderna: l’estrès, les pantalles i els horaris canviants han convertit el descans profund en tot un repte. Els experts en salut recorden que el son és tan essencial com l’alimentació o l’activitat física, ja que repercuteix directament en l’estat d’ànim, la concentració i, fins i tot, en el sistema immunitari. Per aquest motiu, recomanen a les persones adultes dormir entre set i nou hores diàries i adoptar hàbits que ajudin el cos i la ment a relaxar-se abans d’anar al llit.
Contra més estabilitat i ordre, millor
El primer pas, segons els especialistes, és mantenir una rutina estable. Anar a dormir i llevar-se sempre a la mateixa hora ajuda a regular el rellotge biològic i a facilitar agafar ràpidament el son. A aquesta rutina s’hi pot afegir una activitat relaxant prèvia, com llegir, fer estiraments suaus o escoltar música tranquil·la. Aquest ritual envia un missatge clar al cervell: és hora de descansar.
Les becaines són perilloses
Un altre punt clau és limitar les migdiades. Tot i que una pausa curta pot aportar energia, si s’allarga massa pot dificultar el son nocturn. També es recomana fer activitat física cada dia, ja que l’exercici ajuda a reduir l’estrès i millora la qualitat del descans, sempre que no es faci just abans d’anar a dormir. Al cap i a la fi, per descansar bé, cal que el cos necessiti descansar, i per això és tan important l'activitat física, ja que sense un cos cansat, costa dormir i a conseqüència de no dormir, la ment no està tan fresca l'endemà.
Zero distraccions
Per altra banda, l'habitació juga un paper fonamental, ha d’estar neta, ordenada i mantenir una temperatura agradable, d’entre 16 i 20 °C. A més, convé evitar sorolls i llums que interrompin el son, ja que dispositius com humidificadors, ventiladors o telèfons poden ser fonts de distracció; per això, es recomana apagar-los o retirar-los de l’habitació. Hi ha experts que recomanen no deixar entrar el mòbil a l'habitació, d'aquesta manera és més fàcil que el cervell associï l'habitació i la nit amb el descans.
La comoditat és molt important tant per poder adormir-se com per evitar dolors musculars. Un matalàs de qualitat pot durar fins a deu anys i ha d’oferir una comoditat i fermesa suficient per evitar molèsties durant la nit. Els coixins, per la seva banda, haurien d’adaptar-se a la postura habitual de descans per evitar rigideses al coll o a l’esquena, a més, depenent de l'alçada de la persona, es necessita un coixí o un altre.