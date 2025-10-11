Una fisioterapeuta dona la clau per triar el coixí ideal

Dormir és importantíssim i hi ha molta gent que ho titllarà d'un dels plaers de la vida. Però més enllà de ser un plaer, fer-ho amb les millors condicions possibles, com sense llum, sense soroll i amb la màxima comoditat és elemental per tenir un dia a dia ple d'energia, bon humor i positivisme.
No descansar bé té conseqüències immediates i a llarg termini tant per al cos com per a la ment. La falta de son afecta la concentració, la memòria i l’estat d’ànim, afavorint la irritabilitat, l’estrès i fins i tot la depressió. A més, redueix la capacitat de reacció i pot perjudicar el rendiment laboral o acadèmic.
En l’àmbit físic, descansar pot alterar el metabolisme i el sistema cardiovascular, augmentant el risc de patir hipertensió, diabetis o problemes de cor. També desregula les hormones que controlen la gana, fet que pot provocar augment de pes.
El dormir malament influeix en l'avui el demà
Per això, cal tenir en compte que durant el son, el cos es regenera, es reforça el sistema immunitari i el cervell consolida la memòria. A més, ajuda a regular les hormones, millora l’estat d’ànim i redueix l’estrès. També afavoreix la recuperació muscular i el rendiment físic. Per tot això, és molt important fer tot allò que està a l'abast per propiciar tenir un descans profund.
L'alçada del coixí és clau
Les comoditats són molt personals, el tipus de matalàs, els llençols, portar taps, antifaç... El que sí que es considera obligatori és complir amb la mida del coixí. Des de Fisiole expliquen quina és la clau per trobar el coixí ideal: "L'alçada del coixí ha de ser la distància que hi ha entre l'orella i el final de l'espatlla", expliquen.
La fisioterapeuta explica en un vídeo a les xarxes socials com queden diferents coixins i mostra clarament com un coixí massa gran eleva el cap en excés i tensiona la part més propera al matalàs, mentre que si és d'una alçada menor, el cap estarà més baix i tensarà la part de la cervical que enfoca al sostre de l'habitació.
Consells per tenir en compte
Així mateix, expliquen quines pautes s'han de seguir per trobar el coixí indicat per descansar de manera profunda i no malmetre ni les cervicals ni l'esquena.
- En primer lloc, ha de distribuir el pes de manera uniforme, donant suport al coll sense crear punt de pressió.
- No s'ha de deformar i ha de recuperar la forma fàcilment.
- Un coixí que es pugui rentar o té funda que es pugui netejar i ofereix bona transpirabilitat és molt millor.
Si és cert que el coixí ha de complir amb uns requisits concrets perquè sigui millor, però dins d'aquestes limitacions els gustos personals tenen cabuda.
- Si es prefereix un coixí amb certa fermesa, el làtex pot ser el component ideal
- Si es vol adaptabilitat i suavitat, hi ha coixins elaborats amb viscoelàstica amb efecte memòria que s'ajusta perfectament al coll i cap.
- Per altra banda, també hi ha els coixins ergonòmics, però a l'hora de la compra cal fixar-se en el fet que s'adapti fàcilment a la postura mentre es dorm.