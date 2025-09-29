Et desvetlles a mitjanit? Els trucs dels experts per tornar a dormir

Hi ha poques sensacions més desagradables que estar dormint plàcidament i a mitjan nit, de cop i volta, desvetllar-se. Llavors comencen les voltes al llit, comptar ovelles i milers de tècniques per intentar tornar a agafar el son, però sovint és complicat.
Per això, diversos experts recomanen trucs, fonamentats en la ciència que afavoreixen tornar-se a dormir. Segons dades recollides per experts de la revista Women's Health, vora d'un 31% de la població adulta es desperta almenys tres cops per setmana durant la nit i un 8% té dificultats per tornar a dormir.
La doctora Rebecca Robbins, professora adjunta de medicina a la Facultat de Medicina de Harvard i científica associada a la Divisió de Trastorns del Son i Circadians de l'Hospital Brigham and Women’s, posa èmfasi en gestos simples per tornar a adormir-se. L'essencial, segons Robins, és evitar mirar el rellotge, perquè el que pot semblar una pràctica lògica, en realitat dispara l'ansietat i activa una resposta d'estrès que complica encara més el descans. En la mateixa línia, és recomanable no mirar cap mena de pantalla, perquè la llum blava també dificulta el descans.
Si l'insomni persisteix al cap d'uns minuts, Milena Pavlova, neuròloga i directora mèdica del Centre de Proves del Son de l'Hospital General de Massachusetts Brigham, aconsella aixecar-se del llit. Quedar-se fent voltes pot reforçar l'insomni, i, en canvi, és millor fer activitats tranquil·les en un espai de descans i amb poca il·luminació com pot ser el sofà. Llegir és una bona opció, respirar profundament o fer estiraments. Si mentre es fan aquests exercicis torna el son, és el moment de tornar al llit.
Un gest a evitar mentre dorms
Ara bé, quan s'aconsegueix agafar el son, hi ha un gest comú, però que cal evitar per no tenir problemes de salut. Dormir amb la boca oberta, un gest, aparentment inofensiu, pot tenir conseqüències perjudicials en la salut bucodental segona explica Lucía Palma, especialista en ortodòncia estètica, en un vídeo a TikTok. Palma assegura que dormir amb la boca oberta pot derivar en problemes com l’augment del risc de càries o acumulació de bacteris perjudicials per a la nostra boca.
Un dels motius perquè açò ocorre és la reducció de la saliva durant la nit. Aquest líquid té un paper essencial en la protecció de la boca, ja que contribueix a mantenir un equilibri microbià i a prevenir l'erosió de l’esmalt dental. "Sense saliva l'entorn de la teva boca es converteix en més àcid, fet que afavoreix l'aparició de càries, la debilitació de les genives i pot danyar l’esmalt", explica Palma. Aquesta situació pot provocar molèsties al matí, com sensibilitat dental, boca seca i, a llarg termini, un deteriorament progressiu de la salut bucal. Per prevenir-ho, l’experta en ortodòncia recomana respirar pel nas durant la nit i evitar espais massa secs, especialment en èpoques d’ús intensiu de calefacció o aire condicionat.