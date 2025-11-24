Creen un fàrmac rejovenidor que allarga l'esperança de vida actuant sobre les cèl·lules mare

Un nou estudi català ha confirmat l'eficàcia d'un fàrmac anomenat Rhosin en el rejoveniment de l'organisme i la reversió de l'envelliment cel·lular. La investigació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), la Institució Catalana de Recerca i Estudis (ICREA), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) publicada a Nature Aging conclou que les cèl·lules mare de la sang són una diana farmacològica idònia per combatre l'envelliment, allargar l'esperança de vida i millorar la salut.
La doctora Carolina Florian, investigadora IDIBELL i ICREA i líder de l'estudi, detalla que el fàrmac actua sobre la proteïna RhoA a les cèl·lules mare sanguínies, que tenen un "paper clau" en el procés d'envelliment cel·lular. Les cèl·lules mare sanguínies es troben a la medul·la òssia i s'encarreguen de fabricar contínuament tots els tipus de cèl·lules sanguínies (immunitàries, transportadores d'oxigen i plaquetes).
Si bé, envelleixen, perden capacitat de regenerar-se i generen menys cèl·lules i de pitjor qualitat. Aquest envelliment es relaciona amb la inflamació crònica de baix grau, diverses malalties cròniques i el càncer. A dins del nucli cel·lular, els efectes de l'envelliment es fan notar perquè s'acumulen mutacions i es desordena l'ADN, cosa que fa que augmenti la tensió mecànica de l'embolcall i dificulti la replicació.
Els investigadors han tractat primer ex vivo cèl·lules mare de la sang envellides amb Rhosin, inhibidor de la proteïna RhoA, i després han observat com les cèl·lules tornaven a un estat més jove, amb menys tensió al nucli i millor organització de l'ADN. Així, s'augmenta la capacitat regenerativa del sistema immunitari i millora la producció de cèl·lules sanguínies un cop trasplantades a la medul·la òssia.
Els assajos in vitro i in vivo es van realitzar a l'IDIBELL per part del grup de recerca en envelliment de cèl·lules mare liderat per la doctora Florian. Els investigadors de la Fundació la Caixa, l'ISGlobal i del BSC-CNS van aplicar enfocaments innovadors de visió artificial i aprenentatge automàtic per caracteritzar l'organització de l'ADN al nucli.
Un tractament revolucionari per rejovenir l'organisme
Amb tot, els investigadors remarquen que és "imprescindible" dissenyar tractaments que alleugin els efectes negatius de l'envelliment sobre la salut perquè el 2050 s'estima que es duplicarà la població de més de 60 anys als països occidentals. Fins ara, les mesures no es podien qualificar de rejoveniment perquè combaten els efectes de l'envelliment en comptes d'actuar sobre el procés en si. El nou fàrmac, en canvi, reverteix les cèl·lules mare fins a un estat més jove i les fa capaces de produir cèl·lules sanguínies més sanes per, en última instància, millorar la salut de tot l'organisme. "Per això podem parlar de rejoveniment de cèl·lules mare", indica la doctora Florian, que remarca que aquesta nova estratègia podria millorar la qualitat de vida de la gent gran.