El perill d'eliminar per complet el sucre de la dieta: altera la microbiota i provoca inflamació

Eliminar completament el sucre de la dieta podria ser més perjudicial del que sembla. Segons un estudi fet amb animals de l'Institut de la Diabetis Dasman de Kuwait, que es presentarà aquest pròxim dissabte a la reunió anual de la Societat Endocrina a Chicago, seguir una pauta nutricional baixa en greixos sense sacarosa podria alterar la salut intestinal i afavorir problemes metabòlics.
"Eliminar per complet la sacarosa d'una dieta baixa en greixos podria alterar inesperadament la salut intestinal i promoure la inflamació i la disfunció metabòlica", explica Rasheed Ahmad, científic principal de la investigació i cap del Departament d'Immunologia i Microbiologia de l'Institut de la Diabetis Dasman. Segons l'expert, aquesta conclusió subratlla el fet que "una nutrició equilibrada és més important que senzillament eliminar el sucre".
Per dur a terme la recerca, els investigadors van estudiar els efectes de dues dietes en un grup de rates durant setze setmanes: una baixa en greixos sense sacarosa i una amb sacarosa. Concretament, van avaluar la tolerància a la glucosa, la sensibilitat a la insulina, les hormones metabòliques circulants, el microbioma intestinal i la inflamació del còlon i el fetge.
Principals troballes
En analitzar els resultats, els investigadors van comprovar que les rates que s'havien alimentat amb una dieta sense sacarosa van desenvolupar un control deficient de la glucosa, resistència a la insulina, desequilibri de la microbiota intestinal, inflamació intestinal i canvis associats al fetge gras. Tot i això, no es van observar diferències significatives en el pes corporal en comparació amb la resta de rates.
"Les troballes suggereixen que l'eliminació completa de la sacarosa d'una dieta baixa en greixos pot afectar negativament la microbiota intestinal i la salut metabòlica", explica Ahmad. "L'estudi destaca la importància de mantenir l'equilibri dels carbohidrats en la dieta per a afavorir l'homeòstasi intestinal i immunològica", afegeix.
Segons l'investigador, l'estudi "podria influir en les futures recomanacions dietètiques", ja que posa èmfasi en la importància de "mantenir una microbiota intestinal saludable en lloc de centrar-nos en la restricció del sucre". En aquest sentit, Ahmad afegeix que, a llarg termini, aquesta troballa "podria ajudar a millorar les estratègies per a prevenir i controlar els trastorns metabòlics, la malaltia del fetge gras i les afeccions inflamatòries cròniques".