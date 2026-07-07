Un estudi revela un benefici inesperat de la dieta mediterrània: «Millora els trets de personalitat»

Quan es parla dels beneficis de la dieta mediterrània, és habitual pensar en la salut cardiovascular, el control del pes o la longevitat. Declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2010, aquest tipus de dieta és un model alimentari que ha estat reconegut per la comunitat científica internacional com un patró alimentari i un estil de vida dels més saludables del món. Ara, però, una investigació liderada per la Universitat Rovira i Virgili (URV) apunta a un efecte molt menys conegut: també podria ajudar a controlar la impulsivitat i a prendre decisions més meditades.
L'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRBCatSud) i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) ha demostrat que seguir una dieta mediterrània baixa en calories, fer activitat física i el suport conductual redueixen la impulsivitat.
L'anàlisi de la impulsivitat a través de la dieta
Els experts van analitzar dades de 306 participants de l'estudi PREDIMED-Plus-Cognició, el qual avalua l'estat cognitiu i altres factors relacionats amb la salut mental dels participants de l'assaig clínic PREDIMED. Els voluntaris van ser distribuïts aleatòriament en dos grups: un va seguir un programa intensiu orientat a augmentar l'adherència a una dieta mediterrània lleugerament hipocalòrica, incrementar l'activitat física i reforçar aquests canvis mitjançant suport conductual; l'altre va rebre únicament recomanacions generals per seguir una dieta mediterrània.
La impulsivitat es va avaluar a l'inici de l'estudi i durant els tres anys de seguiment mitjançant qüestionaris de personalitat i proves cognitives. Conclòs el període, els participants que havien seguit el programa d’estil de vida intensiu van mostrar una reducció significativa entre petita i moderada dels nivells d’impulsivitat en comparació amb el grup control.
En concret, van millorar els trets de personalitat impulsius, tot reduint tendències com ara actuar sense pensar en les conseqüències. Pel que fa al comportament, van millorar la capacitat de prendre decisions encertades i van aprendre a prioritzar els beneficis a llarg termini per sobre de les recompenses immediates.
Fruites, cereals i aigua
Basada en la trilogia històrica del blat, la vinya, l'olivera i juntament amb l’activitat física moderada, la dieta mediterrània ofereix gran diversitat de productes i de formes de preparació dels aliments. Es caracteritza pel consum majoritari de fruites i hortalisses fresques i de temporada, llegums, fruita seca, cereals integrals (pa, pasta, arròs, etc.) i tubercles com la patata, d’oli d’oliva verge i, en menor quantitat i freqüència, de lactis, peix, ous i carn. Els aliments són frescos o mínimament processats i l’aigua és la beguda principal de la dieta.