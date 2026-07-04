Aquesta és la pitjor beguda per al ronyó

D'uns anys ençà hi ha un tipus de begudes que, venudes com a producte inofensiu, han anat guanyant consumidors, especialment en l'etapa adolescent. Ara bé, segons apunta la porto-riquenya Cristina Gabriela a les seves xarxes, el consum d'aquests líquids és "el més mortal per als ronyons". Es tracta de les begudes energètiques, refrescos excitants que contenen gran quantitat de cafeïna i sucres, i altres substàncies com ara la taurina, la glucoronolactona o l'inositol.
Qualsevol que en sigui la marca, la influenciadora detalla que, elaborades "en fàbriques químiques", aquestes begudes "són altament tòxiques per a les cèl·lules dels ronyons", ja que contenen "xarop de panís" amb una alta concentració de fructosa, "un dels sucres més perjudicials que hi ha". En ser consumides, "els ronyons processen els components com a toxina, fet que els causa inflamació i els obliga a treballar en excés".
També inclouen "altes dosis de cafeïna, que eleven la pressió arterial i deshidraten el cos", segons Cristina Gabriela. I, encara, tenen conservants, com ara "el benzoat de sodi que, amb determinades condicions, pot convertir-se en benzè, un químic utilitzat per fabricar plàstic". Tot plegat, les begudes energètiques provoquen "un nivell d'estrès elevat als ronyons". A més a més, el cos "té dificultats per recuperar-se dels possibles danys que hi causen". La comunicadora afegeix que aquest tipus de begudes "no donen una energia real", sinó que "simplement apaguen el senyal de cansament i impulsen el cos a funcionar en un mode de sobrecàrrega".
En el dia a dia, segons recull l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, el consum habitual de begudes energètiques pot provocar "nerviosisme, irritabilitat, insomni, nàusees, cefalea, tremolors, ansietat o arrítmies", entre d'altres. I, a causa, de l'alta dosi de cafeïna que conté una llauna -equivalent a la de "quatre llaunes de beguda de cola"- la ingesta regular pot causar "dependència física moderada i tolerància" a aquest estimulant.
Cinc opcions saludables
La influenciadora Cristina Gabriela tanca la seva publicació oferint als seguidors cinc opcions saludables per al consum de begudes:
1. Aigua. "Sovint el cansament no està relacionat amb la falta d'energia, sinó amb la deshidratació" i el consum regular d'aquest líquid transparent, inodor i insípid és vital per a l'organisme.
2. Electròlits sense sucre. Són begudes dissenyades especialment per ajudar "a hidratar el cos i aporten minerals naturals".
3. Te natural. Les infusions de "te verd, te negre o te matxa aporten cafeïna natural i antioxidants".
4. Cafè. El fruit d'aquest arbust conreat als països tropicals, de fulles lluents i flors blanques, ofereix "energia i concentració, si es consumeix amb moderació".
5. Herba mate. Originària de Sud-Amèrica, dona "energia neta i estable, ajuda a desinflamar, millora la concentració i redueix l'ansietat".