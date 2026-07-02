Mite o veritat: els iogurts es conserven de manera infinita tot i la data de caducitat?

Qui no ha trobat mai un iogurt al fons de la nevera amb la data passada i s'ha preguntat si encara es pot menjar? És una de les creences més esteses: que els iogurts duren pràcticament per sempre. Però és cert o és només un mite?
L'expert en seguretat alimentària Lluís Riera ha resolt aquest i altres dubtes al programa El Matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat què cal tenir en compte abans de consumir un aliment que ha superat la data indicada a l'envàs i quins errors són més habituals a les llars.
Els iogurts no duren per sempre
Segons Riera, la idea que un iogurt es pot consumir indefinidament és falsa. "Té un microorganisme a dintre, el Lactobacillus, que el protegeix que hi entrin altres microorganismes", destaca Riera. Tot i que es tracta d'un producte fermentat i que, si s'ha mantingut sempre refrigerat, pot conservar-se en bon estat alguns dies més enllà de la data indicada, això no vol dir que sigui segur consumir-lo setmanes o mesos després.
"Cada dia que passa hi ha més Lactobacillus i menys lactosa", subratlla Riera, qui afegeix que, d'aquesta manera, el iogurt es fa més àcid, "sempre que sigui un iogurt natural", destaca l'expert. Per tant, cada dia que passa, el iogurt "és millor" i l'única cosa que canvia és que "és més àcid".
L'expert recorda que cal diferenciar entre la data de caducitat i la data de consum preferent. En el cas dels iogurts, el fabricant estableix un període durant el qual es garanteixen les seves propietats i la seva seguretat si s'han conservat correctament. A més, abans de consumir-ne un convé comprovar que l'envàs no estigui inflat o malmès, com recorda Riera, i que no presenti una olor estranya ni signes de floridura o canvis evidents en la textura.
"En general, un consum que ha passat la data de consum preferent, fins i tot, et diria que millor", subratlla l'expert en alimentació sobre els beneficis que pot provocar aquest fet al nostre organisme. Per tant, el mite que els iogurts duren "per sempre" no és del tot cert, però poden conservar-se uns dies més i inclús setmanes si no s'ha trencat la cadena del fred i presenten un bon aspecte.