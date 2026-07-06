La dieta mediterrània va ser un aliat silenciós durant la Covid, segons un estudi

Sempre s'ha dit que el menjar mediterrani és el millor del món. De fet, milers de persones visiten la regió només amb la intenció de provar els plats que ofereix la dieta mediterrània. Ara bé, sembla que no només és el menjar més bo, sinó que també millora el benestar emocional. Segons un estudi fruit d’una col·laboració entre la University College London i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), la dieta mediterrània s'associa amb un millor benestar psicològic, i, a més, actua com a "factor protector" davant d'impactes emocionals com el de la pandèmia de la Covid.
La investigació va analitzar els hàbits alimentaris a més de 3.000 persones d'entre 50 i 90 anys. Ho va fer amb un qüestionari sobre el què havien menjat i begut en dos dies no consecutius a través d’una plataforma en línia, durant els anys 2018 i 2019 per, posteriorment, avaluar el benestar psicològic dels participants fins el 2020, l'any d'inici de la pandèmia.
La dieta mediterrània, un escut emocional contra la Covid
Les dades recollides per la cohort ELSA mostren que l'inici de la Covid-19 i, en conseqüència, les mesures restrictives de confinament que es van aplicar per evitar la propagació del virus, van afectar considerablement en el benestar emocional, la qual cosa va provocar un impacte negatiu per a les persones enquestades. Tanmateix, el deteriorament del benestar emocional va ser menys acusat en les persones amb una adhesió més gran a la dieta mediterrània, fet que suggereix un efecte protector.
Per tant, l'estudi indica que les persones que segueixen una dieta mediterrània tendeixen a tenir un major benestar. Aquesta relació no es pot explicar només perquè tinguin menys símptomes depressius o una situació econòmica més favorable, si no que l'alimentació també hi juga un rol determinant.
Alenteix el deteriorament cognitiu
Tanmateix, una nova recerca constata la dieta mediterrània també ajuda a preservar la funció cognitiva a mesura que l'envelliment avança. La investigació, liderada per la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBERobn, conclou que aquest patró alimentari podria ajudar a alentir el deteriorament cognitiu.
L'estudi, publicat a la revista BMC Medicine, mostra com la dieta mediterrània s'associa a una microbiota intestinal més saludable i a un deteriorament cognitiu més lent en persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica. La funció cognitiva inclou capacitats com la memòria, l'atenció, l'aprenentatge, el llenguatge o la presa de decisions, essencials per mantenir l'autonomia en la vida quotidiana.