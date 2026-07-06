Els gorgs del Baix Camp que amaguen el paisatge «més espectacular» de Catalunya

Quan arriba la calor, molts busquen alternatives a les platges més massificades. En aquest context, els gorgs i els salts d'aigua s'han consolidat com una de les opcions preferides per gaudir de la natura i refrescar-se. Es tracta de piscines naturals creades pel pas dels rius, habitualment envoltades de boscos i vegetació, on l'aigua s'acumula en zones profundes i de corrent suau.
A l'interior de Catalunya hi ha un indret que cada estiu es converteix en un dels refugis naturals més desitjats: els Gorgs de la Febró, un conjunt de basses i salts d'aigua amagats entre muntanyes que sorprenen per la transparència de l'aigua i l'entorn salvatge que els envolta.
Quatre gorgs envoltats de bosc
Situats al terme municipal de la Febró, a la comarca del Baix Camp, en ple cor de les Muntanyes de Prades, aquests gorgs s'han convertit en una destinació cada vegada més popular entre excursionistes i amants de la natura. Les seves aigües, alimentades pel barranc del Gorg o de la Gritella, formen una successió de piscines naturals excavades a la roca que ofereixen un dels paisatges més espectaculars de l'interior de Catalunya.
El recorregut permet descobrir diversos espais de bany, cadascun amb personalitat pròpia. Entre els més coneguts hi ha el Gorg de Mas dels Frares, el Gorg, el Gorguet i la Gorguina, quatre basses naturals envoltades d'un espès bosc mediterrani que conserven un ambient tranquil i molt més salvatge que altres zones de bany de la demarcació de Tarragona.
A diferència d'altres indrets molt freqüentats durant l'estiu, l'entorn dels Gorgs de la Febró manté una marcada essència de muntanya. Les parets de roca, la vegetació i el so constant de l'aigua converteixen aquest espai en una destinació ideal per als qui busquen desconnectar en plena natura.
Una ruta assequible per arribar-hi
La majoria d'aquests indrets són accessibles a través de camins senyalitzats o rutes de senderisme de dificultat baixa o moderada, fet que els converteix en una escapada ideal per als mesos d'estiu. L'itinerari més habitual per visitar els gorgs comença als voltants del Mas dels Frares, a tocar del quilòmetre 25 de la carretera T-704, on és possible estacionar el vehicle en una zona habilitada al costat de la carretera. Des d'aquest punt arrenca una ruta circular d'uns sis quilòmetres que acumula aproximadament 300 metres de desnivell positiu. Tot i que no presenta una dificultat tècnica elevada, és recomanable portar calçat de muntanya, aigua i evitar les hores de més calor.