Aquestes són les dues platges de l'Estat que es colen entre les 50 millors del món el 2026

Cada any apareixen nous rànquings de viatges, però n'hi ha un que desperta especialment l'interès dels amants de la platja. La classificació de The World's 50 Best Beaches acaba de publicar la seva llista del 2026, un recull que reuneix les cinquanta platges més espectaculars del planeta i que promet convertir-se en una guia imprescindible per als qui ja pensen en les pròximes vacances.
A l'edició d'enguany, elaborada per experts en turisme i usuaris apassionats per la natura, només dues platges espanyoles han aconseguit fer-se un lloc entre les 50 millors del món. Aquestes són la Cala Macarella, a Menorca; i la platja Cofete, a Fuerteventura.
El top-10 de les millors platges per visitar el 2026
L'objectiu de la iniciativa és anar més enllà de les platges més conegudes i oferir una selecció basada en l'experiència real dels experts. Aspectes com la bellesa natural, la qualitat de l'aigua, la conservació de l'entorn, la tranquil·litat o la singularitat del paisatge són alguns dels criteris que es tenen en compte a l'hora d'elaborar el rànquing. Aquestes són les 10 millors platges del món:
- Entalula Beach (Filipines)
- Fteri Beach (Grècia)
- Wharton Beach (Austràlia)
- Nosy Iranja (Madagascar)
- Mamanuca Beach (Fiji)
- Shoal Bay East (Anguilla)
- Dhigurah (Maldives)
- Playa Balandra (Mèxic)
- Koh Rong (Cambodja)
- Donald Duck Bay (Tailàndia)
Dues platges de l'Estat entre les 50 millors
La publicació de la llista s'ha convertit en una cita esperada pels aficionats als viatges i, enguany, a diferència de l'any 2025, ha augmentat el nombre de platges de l'Estat que apareixen al rànquing passant d'una a dues.
La primera és una catalana: Cala Macarella, situada a la costa sud-oest de Menorca, i que ocupa el número dotze del rànquing mundial. És una de les platges més emblemàtiques de l'illa i un dels seus principals reclams turístics. Envoltada de penya-segats de roca calcària i d'un espès bosc de pins, destaca per les seves aigües cristal·lines de color turquesa i la sorra blanca i fina, que li confereixen un aspecte gairebé paradisíac. Declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO juntament amb la resta de Menorca, la cala forma part d'un entorn natural protegit i és molt freqüentada durant els mesos d'estiu.
La segona és la platja Cofete, a Fuerteventura, que ocupa el número trenta-nou. És una de les més impressionants i salvatges de les Illes Canàries. Amb prop de 14 quilòmetres de sorra daurada i envoltada per les muntanyes del massís de Jandía, destaca per la seva immensitat i per un paisatge pràcticament verge, lluny de les zones turístiques més massificades. Tot i la seva espectacular bellesa, el fort onatge i els corrents atlàntics fan que el bany sigui perillós en molts punts.