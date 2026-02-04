Perdre greix és tot un repte a mesura que es compleixen més anys. Sovint el que es recomana és fer càrdio i abdominals per fer desaparèixer el greix, però hi ha experts que assenyalen que no és el mecanisme més eficaç i que, per tant, pot generar frustració. El greix abdominal s'activa amb moviments i casuístiques concretes que de vegades fugen de rutines interminables i esforços mal dirigits.
En aquest sentit, per reduir el greix abdominal hi ha diferents maneres de fer-ho i diversos aspectes a tenir en compte. En primer lloc, Isabel Belaustegui assenyala una clau: la flexibilitat metabòlica. El concepte es refereix a tenir la capacitat d'alternar la font d'energia del cos entre glucosa i greixos. Quan no es té aquesta capacitat o es veu alterada el cos desenvolupa resistència a la insulina. Fet que dificulta la pèrdua de pes i genera inflamació i pot esdevenir en malalties com patir infarts o diabetis.
El càrdio no ho és tot
Per això fer abdominals pot resultar una mica inútil. Al cap i a la fi, "el mixelín resistent és un símptoma de metabolisme alterat", assegura Belaustegui. Els abdominals enforteixen el múscul, però no elimina el greix que el recobreix, explica l'experta. La flexibilitat metabòlica és important, ja que quan l'organisme adopta el sucre com a única font d'energia i és quan el cos desenvolupa resistència a la insulina.
Tot i que el càrdio tingui beneficis molt rellevants per la salut, no ho és suficient del tot per eliminar el greix de més de la zona abdominal i el bloqueig metabòlic. Per aquesta raó, l'experta recomana practicar entrenament de força, on hi hagi exercicis com esquats, pes mort o dominades, ja que generen una resposta metabòlica i hormonal que el càrdio no aconsegueix.
A més, aquest tipus d'exercici ajuden a augmentar o mantenir la massa muscular fet que fa gastar energia, quelcom clau per perdre greix de manera sostinguda. Tot i destinar molts esforços i ser disciplinat amb els exercicis, és possible que no acabi de marxar el greix abdominal. Això és el que porta Belaustegui a dir que el problema és metabòlic, no físic. Tot i això, hi ha diversos aspectes que influeixen.
Alimentació equilibrada i antiinflamatòria
Diversos estudis indiquen que reduir els sucres afegits, els ultraprocessats i les farines refinades ajuda a disminuir el greix. Prioritzar verdures, fruita sencera, llegums, cereals integrals, proteïna de qualitat i greixos saludables, com els que aporta l'oli d’oliva, els fruits secs i el peix blau afavoreix un millor control hormonal i de la insulina, clau per reduir el greix abdominal.
Control de les calories, sense dietes extremes
Els estudis sobre pèrdua de greix mostren que un lleuger dèficit calòric sostingut és més efectiu que les dietes molt restrictives. Menjar menys del que el cos necessita, però sense passar gana, ajuda a perdre greix de manera progressiva i sostinguda, al cap i a la fi, es busca que hi hagi dèficit calòric.
Activitat aeròbica regular
Caminar a bon ritme, córrer, nedar o anar en bicicleta són activitats que, segons múltiples estudis, ajuden a reduir el greix abdominal quan es practiquen de manera constant. La combinació de càrdio i força és la que ofereix millors resultats, indiquen altres estudis.