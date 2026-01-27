Els errors pels quals es deixa l’esport al gener: «La gent no tria l’activitat correcta»

El gener i, en general, a principis d'any, sempre es dona la mateixa situació: la gent es proposa objectius i metes noves pel nou any que comença i que solen estar relacionats amb fer més esport o començar a anar al gimnàs, però al cap d'uns dies o setmanes no es compleixen. És en aquest moment quan ens posem tristos, ens desmotivem i ens frustrem perquè no hem seguit els nostres propòsits de començament d'any, però per què passa açò? Nació ha parlat amb el director del centre d'Estudis en Esport i Activitat física de la UVic-UCC, Javier Peña, per descobrir els motius pels quals la gent no continua fent esport després del gener.
Per què ens obliguem a fer exercici?
"El moviment ha quedat com una cosa secundària que no és una necessitat sinó una obligació", explica Peña sobre la concepció actual de l'activitat física. En el seu llibre 100 qüestions sobre l’exercici i l’activitat física l'expert respon a les preguntes que es fa la gent sobre l'esport i assegura que la majoria tenen a veure amb "l'adherència". Aquest terme fa referència a la integració de l'esport com a una part més de la teva vida, passant abans per un procés en què crees rutines i utilitzes estratègies per convertir l'exercici en una activitat sostinguda i continua en el temps.
És per això que s'han de buscar tècniques per crear adherència a l'esport, sent conscient dels beneficis que aporta. "Quan fas exercici es produeixen endorfines com la serotonina i es generen reaccions i recompenses a curt i llarg termini al teu cos, com l'efecte antienvelliment o la reducció de l'estrès".
Per què la gent abandona els propòsits al gener?
Els motius són diversos, segons explica l'expert en activitat física, però es poden reduir en tres. Primer, perquè la gent "no tria l'activitat correcta", destaca Peña, és a dir, es proposen començar a fer un tipus d'exercici i esport que no els agrada o que és massa intens pel seu estat de salut i cos. "A més, està el problema que la gent no sap com millorar ni si ha millorat", detalla Peña. Un altre dels motius és la desmotivació de no veure resultats o el no saber per on començar quan, per exemple, t'apuntes al gimnàs, fan que es perdi l'interès.
"Recomano que la gent s’adreci a professionals en la mesura que pugui per començar perquè saben explicar-te els trucs i què exercici et ve millor", explica l'expert en activitat física. El tercer motiu és, segons Peña, que les persones que comencen de zero a fer esport moltes vegades "no poden superar els malestars de l'inici, com els cruiximents que apareixen al principi". I aquestes situacions no només es donen a principi d'any, al gener, quan tothom es proposa fer més esport, sinó que també succeeix al setembre i a l'abril o maig "quan la gent vol fer el miracle amb l'operació biquini i és impossible", explica Peña.
Estratègies per mantenir els propòsits durant tot l'any
Hi ha estratègies per no abandonar en els propòsits esportius que ens posem a principis d'any. El primer, segons Peña, és "trobar alguna cosa que t’agradi, ja que la pitjor activitat física és la que no es fa", reivindica l'expert. Hi ha alguns exercicis que són millors que altres, que aporten beneficis diferents, però l'ideal és trobar aquell que ens encaixi. Hi ha algunes activitats que, d'entrada, "generen més adherència a l'esport", defineix Peña, com per exemple les activitats a l'aire lliure: "caminar per parcs, a la platja, tot el que té a veure amb el medi ambient ens treu de la nostra rutina", aconsella.
Una altra estratègia és "fer esport acompanyat: anar al gimnàs amb amics o amb la parella genera un compromís", destaca el director del centre d'Estudis en Esport i Activitat física de la UVic-UCC. De la mateixa manera, les activitats dirigides també són una bona manera de començar a fer activitat física i no deixar-la al mes.
Per últim, Peña ens dona un truc per mantenir la rutina d'esport que té a veure amb la gestió del temps. "Prepara't la bossa del gimnàs la nit abans i emporta-te-la a la feina, perquè si has d’anar a casa i després al gimnàs, és probable que sorgeixi algun imprevist i, al final, se’t fa tard i no vas". La previsió és un gran aliat per crear l'adherència a l'esport que necessitem quan comencem a practicar-lo, a més, organitzar el teu dia i horari torn al moment de fer esport també pot facilitar-ho.
Per aquest motiu Peña recomana fer esport abans o després de la feina. "Si aquest espai el tens abans de la feina està comprovat que crea adherència, perquè ja has complert i durant la resta del dia no has d’estar pendent de fer esport si se t’allarga la jornada laboral". Amb aquestes estratègies és molt més fàcil mantenir aquella il·lusió i motivació de principis d'any que ens impulsa a apuntar-nos al gimnàs, a classes de zumba o a sortir tots els dies a caminar.