Aquest és l'exercici que més redueix el risc de mort prematura, segons la ciència

Fer exercici regularment és una de les recomanacions més repetides pels professionals de la salut, però no totes les activitats físiques tenen el mateix impacte sobre l'organisme. Ara, una investigació liderada per la Universitat del Sud d'Austràlia conclou que els exercicis cardiovasculars són els que ofereixen més beneficis a llarg termini per a la salut.
L'estudi, publicat al British Journal of Sports Medicine, assenyala que millorar la capacitat cardiorespiratòria, és a dir, la capacitat de mantenir activitats com córrer, caminar ràpid, anar en bicicleta o nedar durant períodes prolongats, està associat a una reducció significativa del risc de mort prematura i de diverses malalties cròniques. Els investigadors han analitzat 276 revisions sistemàtiques amb metaanàlisis que agrupen més de 20,9 milions d'observacions procedents de 199 estudis de cohort. Es tracta de la revisió més àmplia feta fins ara sobre la relació entre la forma física cardiorespiratòria i la salut dels adults.
Els resultats mostren que per cada increment d'1 MET —una unitat que mesura el consum energètic d'una persona en repòs— el risc de mort per qualsevol causa es redueix entre un 11% i un 17%. En el cas de les malalties cardiovasculars, la reducció arriba al 18%. Segons l'estudi, les persones amb nivells baixos de capacitat cardiorespiratòria tenen moltes més probabilitats de desenvolupar problemes cardíacs i altres malalties cròniques, així com de morir prematurament. Per tant, mantenir una bona forma física cardiovascular és una de les eines més efectives per prevenir malalties i allargar l'esperança de vida.
Caminar ràpid, un primer pas
Els autors remarquen que no cal convertir-se en un atleta per obtenir beneficis. De fet, asseguren que moltes persones poden millorar notablement la seva salut simplement incorporant activitat física moderada a la seva rutina.
En aquest sentit, recomanen caminar a pas lleuger almenys 150 minuts a la setmana. Aquesta pràctica contribueix a augmentar la capacitat cardiorespiratòria i, en conseqüència, redueix el risc de malaltia i mortalitat. Per al doctor Justin Lang, de l'Agència de Salut Pública del Canadà i coautor de l'estudi, la capacitat cardiorespiratòria s'hauria de considerar un indicador fonamental de salut.