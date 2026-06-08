La IA pot ajudar a evitar discussions amb la parella?

Fa només uns anys, davant d’un dilema amorós, la majoria de persones recorrien a les mateixes fórmules de sempre: demanar consell a una amic, donar-hi voltes durant hores o redactar un missatge una vegada i una altra abans de decidir-se a enviar-lo. Avui, però, s’ha afegit un nou interlocutor a l’equació, la intel·ligència artificial (IA), capaç de suggerir què dir, com expressar-ho i fins i tot quin to és el més adequat.
La situació s’ha normalitzat fins al punt que moltes persones consulten la IA abans d’afrontar una conversa delicada. Frases com “ajuda’m a respondre aquest missatge sense semblar distant”, “com li puc explicar que estic enfadat de manera assertiva?” o “què li puc dir a la meva parella perquè no s’ho prengui malament?”, formen part d’un ús cada vegada més habitual d’aquestes eines.
L’impacte de la IA en la nostra vida quotidiana és evident, i les relacions de parella no en són una excepció. Més enllà de redactar textos, aquestes eines ajuden a estructurar pensaments, gestionar emocions, reduir tensions i plantejar estratègies comunicatives. Enmig de la complexitat i la incertesa que sovint acompanyen les relacions humanes, ofereixen la sensació de disposar d’una guia que ajuda a trobar el primer pas.
Trobar paraules o evitar una resposta impulsiva
Això té una part evidentment útil. Hi ha persones a qui la IA pot ajudar a trobar paraules quan estan nervioses, bloquejades o cansades. Pot servir per posar ordre a una idea, per evitar una resposta impulsiva o per expressar amb més calma allò que un vol dir. En aquest sentit, seria absurd caure en un rebuig automàtic, ja que, com tantes altres eines, la IA pot ser una ajuda real.
Però precisament perquè és útil, convé fer-se una pregunta incòmoda: què passa quan deixem que una màquina ens ajudi no només a escriure millor, sinó a relacionar-nos, a discutir, a consolar o a prendre petites decisions íntimes? Què passa quan, davant d'un conflicte, el primer impuls ja no és pensar, parlar o dubtar, sinó consultar?
El problema no és que la IA “pensi per nosaltres” en un sentit estricte. El problema subtil és que ens acostumi a no pensar amb la mateixa exigència, que ens faci més suportable evitar la incomoditat de trobar les nostres pròpies paraules, o que converteixi en hàbit allò que al principi semblava una ajuda puntual.
Discutir també és aprendre a escoltar i tolerar
El cognitive offloading o descàrrega cognitiva és com anomenem una forma de desfer-nos d'una part del treball mental. Ho fem constantment. Apuntem coses al mòbil per no recordar-les, usem el GPS enlloc d'esforçar-nos per orientar-nos i consultem cercadors per no haver de retenir informació de memòria. Amb la IA, però, el desplaçament va una mica més enllà. No només externalitzem dades o recordatoris, ho fem amb interpretacions, formulacions, criteris i fins i tot maneres de gestionar situacions personals.
Aquí és on la qüestió es torna més delicada. Perquè discutir amb la parella no és només trobar la frase correcta. També és aprendre a pensar què et passa, a mesurar les paraules, a escoltar, a tolerar l'ambivalència i sobretot a construir una veu pròpia i una individualitat. Si cada vegada que hi ha fricció recorrem a una resposta suggerida, potser guanyem eficàcia immediata, però també correm el risc de practicar menys aquestes habilitats i diluir d'alguna manera la nostra essència única.
Confondre disponibilitat amb saviesa
El mateix passa fora de la parella. Cada vegada hi ha més gent que usa la IA per decidir com demanar perdó, com posar límits, com donar una mala notícia, com respondre una crítica o com començar una conversa incòmoda. Són situacions molt humanes, justament aquelles en què no hi ha una fórmula perfecta. I tanmateix, la IA resulta molt seductora perquè ofereix allò que sovint trobem a faltar en la vida real, una resposta instantània, ben estructurada i lliure de vacil·lacions.
Aquesta és una de les seves grans forces. La IA sempre respon. No es cansa, no s'impacienta, no diu “ara no puc” i no ens obliga a suportar silencis. Però que sempre respongui no vol dir que sempre entengui. I que sigui molt disponible no vol dir que sigui sàvia. En la vida quotidiana, aquestes dues coses es confonen amb massa facilitat.
De fet, una de les novetats del moment no és només tècnica, sinó psicològica. A moltes persones la IA els transmet una estranya barreja de control i alleujament. Davant d'una decisió incòmoda, consultar-la dona la sensació d'estar fent alguna cosa sensata. Encara que al final decidim nosaltres, la màquina sembla haver validat el camí. És com si pensar amb ajuda d'algú que sempre té resposta ens estalviés part del vertigen de decidir.
La incertesa ens fa créixer
Però aquí hi ha una trampa. En les relacions humanes, una part important de la maduresa consisteix justament a tolerar la incertesa, no saber exactament com dir una cosa, no tenir garanties sobre com serà rebuda i assumir que no hi ha algoritme per a la vulnerabilitat. La IA, en canvi, tendeix a convertir aquesta zona grisa en un problema de formulació. “Prova aquesta frase”, “usa aquest to”, “evita aquesta paraula”. De vegades és útil. Però també pot empobrir la nostra relació amb el dubte, així com el procés de producció pròpia a través de l'assaig-error.
El risc, per tant, no és només tecnològic. És cultural i personal. Si ens acostumem a consultar la IA abans de respondre un missatge difícil, abans d'afrontar una conversa tensa o abans de dir què sentim, potser acabarem sent més eficients, però no necessàriament més capaços. Potser sabrem sonar millor, però no sempre entendrem millor què pensem o què sentim. Això no vol dir que calgui expulsar la IA de la vida quotidiana, com si qualsevol ajuda fos una renúncia. Vol dir, més aviat, que convé distingir entre una eina que acompanya i una eina que substitueix. Una cosa és demanar-li que ens ajudi a ordenar una idea, i una altra, acostumar-nos a no formular-ne cap sense passar abans pel seu filtre.
Potser la pregunta no és si la IA pot ensenyar-nos a discutir amb la parella. Potser la pregunta bona és una altra. Què deixem d'aprendre nosaltres quan la màquina ens estalvia massa vegades el treball de parlar, de dubtar i de trobar les paraules? Perquè el perill principal de la IA quotidiana no és que pensa per nosaltres, sinó que ens acostuma, lentament i amb molta comoditat, a deixar de pensar amb la mateixa exigència.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.