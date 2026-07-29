Com destacar una marca en congressos i esdeveniments corporatius

Els esdeveniments corporatius han deixat de ser només una trobada entre empreses, clients i proveïdors. Avui també són una oportunitat per reforçar la identitat de marca, transmetre els seus valors, projectar la seva filosofia i generar imatges que continuïn circulant després de l’acte. També poden servir per reforçar els vincles entre equips i crear una experiència compartida que els treballadors recordin més enllà de la jornada.
En aquest escenari, el treball de Festivat pren valor perquè ajuda les marques a convertir noms, logotips i missatges en elements físics capaços d’ordenar l’espai, atraure mirades i generar imatges amb força comunicativa.
Un reclam visual amb llum pròpia
Davant la gran varietat d’espais i formats dels esdeveniments corporatius, les empreses necessiten recursos visuals capaços d’adaptar-se a situacions molt diferents. En aquest sentit, el lloguer de lletres lluminoses s’ha convertit en una opció molt versàtil per aportar presència, llum i identitat de marca, especialment en actes que s’allarguen fins a la nit.
Amb una estètica tradicional que combina fusta i bombetes LED, aquestes lletres generen una il·luminació càlida que ajuda a crear un ambient més proper i fotogènic, sense perdre el caràcter professional que necessita un esdeveniment d’empresa.
També encaixen molt bé en espais amb arquitectura pròpia, com hotels, museus, recintes històrics o edificis singulars. En aquests casos, la llum de les bombetes pot reforçar l’ambient sense recarregar-lo, aportant un punt visual que acompanya l’espai en lloc de competir-hi.
En espais exteriors, com terrasses o jardins, el seu aire rústic i artesanal encaixa molt bé amb ambients més distesos, aportant calidesa i fent que els assistents se sentin més còmodes.
Flexibilitat per a cada esdeveniment
Un dels grans avantatges del lloguer és la flexibilitat. Les lletres es poden combinar per formar el nom de l’empresa, unes sigles, una paraula clau o una data especial vinculada a la marca, com un aniversari corporatiu, una xifra rodona o una celebració interna. Això permet adaptar el missatge a cada esdeveniment sense haver de comprar lletres que potser només s’utilitzaran una vegada.
A més, optar pel lloguer facilita la gestió logística. En lloc d’haver de pensar en l’emmagatzematge, el transport o la conservació posterior de les lletres, l’empresa pot incorporar un element visual de gran impacte només durant el temps que dura l’acte.
Peces úniques per a cada marca
Tot i que les lletres lluminoses de lloguer són una opció molt versàtil, hi ha esdeveniments que requereixen creacions més personalitzades. Les empreses ja no busquen únicament un element decoratiu, sinó solucions visuals capaces d’integrar-se en la seva identitat, adaptar-se a un espai concret i generar impacte des del primer cop d’ull.
En aquests casos, cada projecte es fabrica a mida per crear lletres grans, logotips corporatius i elements visuals adaptats al disseny de cada marca. No es tracta només de tallar lletres, sinó d’interpretar una tipografia, respectar uns colors corporatius i transformar una idea gràfica en una peça física amb volum, presència i un acabat cuidat.
Abans de fabricar, també cal tenir en compte l’espai disponible, la distància des de la qual es veurà la peça, el lloc on s’instal·larà i el tipus d’ús que tindrà durant l’esdeveniment. A partir d’aquí, es poden recomanar mesures, gruixos i acabats que encaixin amb el muntatge, evitant tant peces massa petites que passin desapercebudes com elements massa grans que carreguin l’espai.
En el procés de taller, la maquinària CNC permet tallar formes amb precisió i adaptar cada peça a les dimensions necessàries. Després, l’equip ajusta, munta, pinta i revisa els acabats perquè el resultat final mantingui coherència amb la identitat visual de la marca.
Això permet fabricar peces petites per a estands de fira, lletres de gran format per a escenaris, logotips per a photocalls o elements més duradors en fusta, amb diferents acabats i possibilitats d’il·luminació segons el tipus d’esdeveniment.
Del món digital a l’experiència real
En un context cada vegada més digital, els esdeveniments continuen tenint força perquè permeten viure una experiència real, compartir moments amb altres persones i connectar amb una marca d’una manera més directa. Les pantalles, les xarxes socials i els continguts digitals són importants, però no competeixen amb els elements físics: en poden amplificar l’efecte quan l’espai està pensat per ser fotografiat i compartit.
Aquí és on les lletres corpòries, els logotips amb volum i les peces il·luminades tenen cada vegada més valor. Durant l’esdeveniment ajuden a ordenar l’espai, donar presència a la marca i crear punts de trobada per als assistents. Després, aquestes mateixes peces poden continuar treballant quan apareixen en fotografies compartides a LinkedIn, a la web corporativa, en newsletters, en catàlegs, en presentacions comercials o en records interns d’un equip.
La tendència apunta cap a elements més cuidats, acabats més realistes i solucions que combinin profunditat, materials i llum real per captar l’atenció des del primer moment. En aquesta línia, el repte és utilitzar les últimes tecnologies per transformar idees creatives en peces físiques capaces de destacar durant l’esdeveniment i deixar empremta en la memòria dels assistents.