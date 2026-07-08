MyLed reforça la seva presència a Catalunya i Andorra amb solucions LED per a un mercat cada vegada més internacional

Hi ha territoris on la comunicació visual no es pot permetre parlar un únic idioma. Catalunya -amb els seus principals eixos comercials, zones turístiques i una intensa activitat empresarial- n'és un. El comerç català conviu amb clients que esperen informació en català, castellà i, en moltes zones, també en anglès o francès. En aquest escenari, la cartelleria tradicional perd protagonisme davant de solucions capaces d'adaptar els missatges en temps real segons l'idioma, la promoció o el moment del dia.
El mercat global de la senyalització digital arribarà als 34.420 milions de dòlars el 2026 i es preveu que pràcticament dobli el seu valor fins als 69.900 milions el 2034, segons Fortune Business Insights. En aquest context de creixement, MyLed, empresa especialitzada en el disseny, desenvolupament, instal·lació i manteniment de pantalles LED per a aparadors, reforça la seva presència a Catalunya amb una oficina a Lleida, una delegació operativa a Andorra i una xarxa d'oficines a Bilbao, Madrid i Saragossa, consolidant un model de cobertura estatal amb capacitat de resposta local.
Catalunya: un mercat on la comunicació visual marca la diferència
Cada vegada són més els comerços, centres comercials, concessionaris, gimnasos, clíniques, hotels i empreses que substitueixen la cartelleria impresa per pantalles LED capaces d'actualitzar promocions, ofertes i informació en qüestió de segons. Aquesta transformació és especialment rellevant a Catalunya, on l'elevada activitat comercial i turística exigeix sistemes de comunicació molt més dinàmics i flexibles.
Les solucions de MyLed permeten gestionar continguts de manera remota, programar campanyes segons els horaris o els esdeveniments i adaptar els missatges a diferents idiomes, un avantatge especialment útil per als negocis que reben clients nacionals i internacionals. A més, l'empresa desenvolupa projectes totalment personalitzats tant per a aparadors com per a façanes, interiors comercials, sales d'exposició o espais corporatius.
Lleida i Andorra: una connexió estratègica per al comerç internacional
L'oficina de Lleida, juntament amb la delegació de pantalles LED d'Andorra, permet a MyLed oferir un servei proper tant a les empreses catalanes com als negocis del Principat, reduint els temps de resposta i facilitant el desenvolupament de projectes en ambdós territoris.
La proximitat amb Andorra converteix aquesta zona en un mercat estratègic per a moltes empreses catalanes. Els seus milions de visitants anuals i l'elevada competència comercial fan que captar l'atenció del client sigui més important que mai. Per donar resposta a aquestes necessitats, MyLed ofereix assessorament, instal·lació i suport tècnic, a més de facilitar la gestió dels procediments administratius propis del Principat. Les seves pantalles d'alta lluminositat garanteixen una visibilitat excel·lent fins i tot sota la llum solar directa, mentre que el programari de gestió permet modificar promocions, preus i campanyes de manera immediata, sense necessitat d'intervenir físicament sobre la instal·lació.
Instal·lació en només 10-14 dies gràcies a l'estoc permanent
Un dels principals inconvenients del sector acostuma a ser el temps d'espera entre la compra i la instal·lació. MyLed ha convertit aquest aspecte en un dels seus principals avantatges competitius gràcies al seu estoc permanent de pantalles LED, fet que permet reduir els terminis d'instal·lació a entre 10 i 14 dies des de la confirmació de la comanda.
Aquest model evita les llargues esperes associades als projectes sota comanda i permet que comerços, empreses o franquícies puguin disposar de la seva pantalla operativa abans de l'inici de campanyes comercials, obertures o promocions de temporada.
Solucions a mida, suport tècnic i l'únic showroom LED d'Espanya
MyLed desenvolupa solucions LED completament personalitzades per a cada projecte, acompanyant el client durant tot el procés: assessorament, disseny, instal·lació, configuració del programari i manteniment posterior.
Com a valor afegit, l'empresa disposa de l'únic showroom especialitzat en pantalles LED d'Espanya, on els clients poden comparar diferents models, mides, resolucions, nivells de brillantor i acabats abans de prendre una decisió de compra. Amb aquesta expansió, MyLed continua consolidant la seva presència en un dels mercats amb més dinamisme comercial del país. Les persones interessades poden conèixer totes les solucions disponibles a pantalles-led.com.
Sobre MyLed Pantalles LED
MyLed és una empresa espanyola especialitzada en el disseny, desenvolupament, instal·lació i manteniment de pantalles LED personalitzades per a espais comercials, corporatius i institucionals. Disposa d'estoc permanent per a lliurament immediat i instal·lació en un termini de 10 a 14 dies, ofereix projectes clau en mà, suport tècnic especialitzat i compta amb oficines a Bilbao, Madrid, Saragossa, Lleida i Andorra, a més de l'únic showroom especialitzat en pantalles LED d'Espanya.
Contacte
MyLed Pantalles LED
Oficines d'Andorra:
C/ Dr. Nerqui, núm. 6, Centre Comercial La Fira, Botiga 28, AD500, Andorra la Vella, Andorra
Oficines de la Seu d'Urgell:
Avinguda Salòria, 20, baixos, 25700, la Seu d'Urgell, Lleida