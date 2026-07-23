Synthetix Capital aposta per la tecnologia i la liquiditat per millorar l'execució d'operacions als mercats financers

L'evolució del trading en línia ha incrementat les expectatives dels inversors pel que fa a la velocitat d'execució, l'accés a diferents mercats i la disponibilitat d'eines d'anàlisi. En aquest context, les plataformes d'inversió continuen ampliant la seva infraestructura tecnològica per oferir una experiència més eficient tant als operadors particulars com als clients amb perfils més avançats.
Segons la informació facilitada per la companyia, Synthetix Capital centra part de la seva estratègia en el desenvolupament d'una infraestructura que combina l'accés als mercats internacionals, l'execució d'ordres d'alta velocitat i una plataforma dissenyada per simplificar l'operativa diària.
Accés unificat als mercats globals
Synthetix Capital assenyala que la seva plataforma proporciona un accés centralitzat a una àmplia gamma de mercats financers des d'una única interfície. D'acord amb l'empresa, els usuaris poden operar amb més de 10.200 instruments financers, fet que permet diversificar estratègies i accedir a diferents classes d'actius des d'un mateix compte.
La companyia considera que la integració de múltiples mercats en una única plataforma contribueix a simplificar la gestió de les inversions i facilita el seguiment d'oportunitats en diferents segments del mercat.
Eines per donar suport a la presa de decisions
A més de l'accés als mercats, Synthetix Capital indica que el seu ecosistema incorpora recursos destinats a donar suport al procés d'anàlisi dels inversors.
Entre aquests recursos s'inclouen notícies d'actualitat financera, materials educatius i eines d'anàlisi de mercat que tenen com a objectiu proporcionar informació rellevant abans de la presa de decisions d'inversió.
Segons la companyia, l'objectiu és reunir en un mateix entorn els principals recursos que els operadors utilitzen durant la seva activitat diària.
Una plataforma orientada a l'experiència de l'usuari
La facilitat d'ús continua sent un dels factors més valorats per les persones que operen als mercats financers. Synthetix Capital afirma que la seva plataforma ha estat desenvolupada amb una interfície intuïtiva per facilitar la navegació i reduir la complexitat operativa tant per als nous usuaris com per als traders amb més experiència.
La companyia sosté que una experiència d'usuari clara pot contribuir a millorar l'eficiència en la gestió de les operacions i en l'accés a les diferents funcionalitats disponibles.
La liquiditat com a element clau de l'execució
Un dels aspectes que Synthetix Capital destaca és l'estructura de liquiditat utilitzada per al processament de les ordres.
Segons la informació proporcionada per l'empresa, la infraestructura integra cotitzacions procedents de bancs Tier-1 i de creadors de mercat, amb l'objectiu d'oferir una execució competitiva i reduir les possibles interrupcions durant l'operativa.
La companyia explica que aquest model incorpora tecnologies d'agregació de liquiditat i sistemes de Smart Order Routing, orientats a seleccionar automàticament la millor via d'execució disponible per a cada operació.
Accés directe al mercat per a determinats clients
Synthetix Capital informa, a més, que determinats clients professionals poden accedir a un model de Direct Market Access (DMA), una modalitat que permet interactuar de manera més directa amb la liquiditat disponible al mercat.
Segons la companyia, aquesta funcionalitat forma part de la seva infraestructura destinada als usuaris amb necessitats operatives més avançades.
Velocitat d'execució i absència de recotitzacions
La rapidesa en l'execució constitueix un altre dels elements destacats per la companyia.
Synthetix Capital afirma que la seva infraestructura tecnològica permet executar ordres en menys de 25 mil·lisegons i que tots els comptes de trading operen sota un model sense recotitzacions.
D'acord amb l'empresa, aquestes característiques tenen com a objectiu oferir una experiència de negociació més consistent, especialment durant els períodes d'elevada activitat als mercats financers.
Tecnologia i infraestructura com a eixos de desenvolupament
La competència entre les plataformes d'inversió ha desplaçat part del focus des de la simple oferta d'instruments cap al desenvolupament tecnològic i la qualitat de l'execució.
En aquest context, Synthetix Capital sosté que continuarà invertint en infraestructura, liquiditat i eines d'anàlisi amb l'objectiu de millorar l'experiència dels usuaris i facilitar l'accés als mercats financers internacionals.
Com passa amb qualsevol servei relacionat amb els mercats financers, els inversors han de valorar acuradament els riscos associats al trading i assegurar-se que comprenen el funcionament dels productes abans d'operar.