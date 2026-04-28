Triar una bona cervesa no sempre és tasca fàcil. La temperatura en què està, el cos de la cervesa... Aquests són només alguns aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'escollir quina cervesa prendre, però no són els únics. Ni de bon tros. El sommelier Martín Boan, especialista en aquesta beguda alcohòlica i director del centre de tastos de cervesa, destaca que hi ha cinc aspectes fonamentals que cal tenir en compte a l'hora d'escollir una cervesa. Tots ells per separat són importants, però el conjunt és la fórmula de l'èxit.
El primer de tots és avaluar la disposició de beure que tinguis, ja que hi ha algunes cerveses més lleugeres que conviden a prendre'n una segona, i d'altres més contundents que amb una ja n'hi ha prou. Un cop avaluat aquest aspecte, l'expert remarca que és important escollir una cervesa que et convidi a prendre'n una segona. Ara bé, sempre prenent cura del tipus de consum. En segon lloc, és molt important l'espuma, ja que és fonamental per l'aparença de la cervesa: "L'espuma és part de la cervesa i és fonamental en l'aparença. Una bona generació, estabilitat i agradable textura col·laboren amb la seva bellesa", remarca Boan.
El tercer aspecte a tenir en compte és la temperatura, ja que cada tipologia de cervesa necessita tenir-ne una de concreta. Segons relata el sommelier, les lagers s'han de prendre a temperatures d'entre 4 a 6 °C i les ales, de 7 a 9 °C: "Les cerveses amb major graduació alcohòlica es prenen a més de 10 °C, això és per a afavorir el despreniment de substàncies aromàtiques que són retingudes per l'alcohol", afegeix l'expert.
El cos i color, els dos últims aspectes
Els dos últims aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'escollir quina cervesa prendre és el cos d'aquesta, perquè depèn molt de l'estil cerveser. Les més lleugeres, per exemple, acostumen a prendre's quan es busca refrescar-se. Les que tenen més cos s'acostumen a prendre per acompanyar un àpat més complex, per exemple. Aquí cal tenir en compte també el color de la cervesa, el qual va directament lligat amb el tipus de malta que s'hagi utilitzat.
En funció de la tipologia seleccionada, també apareixen les notes de cafè o de caramel, entre d'altres. Així doncs, és important analitzar bé el conjunt d'aquests aspectes per escollir la millor cervesa per a cada moment. En aquest punt també entra en joc l'aroma, el qual depèn directament del tipus de llúpol utilitzat per elaborar el producte.