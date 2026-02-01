S'ha de cuinar la carn en fred o a temperatura ambient? Un cuiner ho esclareix

La carn és un bàsic de qualsevol dieta, i a banda de tenir bon gust i ser proteica, té un altre gran benefici: és ben senzilla de cuinar. Ara bé, hi ha un dubte que plana entre cuiners de tota mena: cal cuinar-la tan bon punt la traiem de la nevera o a temperatura ambient?
És a dir, la carn sempre ha d'estar a la nevera per tal de conservar-se de la millor manera. Per tant, molta gent tan bon punt la treu de la nevera la posa a la paella. I això és un error clamorós, o això diu el cuiner Fernando Canales Etxanobe. "És delictiu, de presó", afirma sobcuinar re la carn en fred.
Segons diversos experts, els riscos van des que pot passar massa temps entre 5 °C i 60 °C, la franja on els bacteris es multipliquen més ràpidament, fins que quan la carn és molt freda, l’exterior s’escalfa i es cou ràpidament mentre que l’interior pot quedar cru o insuficientment cuit.
Per tot plegat, l'opció adequada és cuinar la carn des de temperatura ambient. Així es redueixen els riscos i es pot aconseguir un millor gust final. Canales fins i tot posa un cas més extrem: el de la carn vermella. Cal cuinar-la des d'una temperatura una mica superior a l'ambient, per tal de garantir la màxima seguretat.
Un truc
El mètode és simple: cobrir la carn amb llet sencera i deixar-la reposar entre 12 i 24 hores a la nevera. Després, només cal escórrer-la bé i cuinar-la a la planxa o a la graella, com de costum. Segons els experts, aplicat tant a pits de pollastre com a talls de porc, la diferència és notable. La carn que ha reposat en llet es talla amb més facilitat i presenta una textura més suau i agradable al paladar.