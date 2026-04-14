La pasta és un dels aliments més comuns en la dieta dels catalans. Ho és per la seva versatilitat, però també per la poca complicació que suposa preparar-la. Ara bé, si es volen fer algunes elaboracions una mica més complexes -tot i que tampoc en excés- com la lasanya, preparar correctament la pasta pot requerir una mica més cura. Tenint en compte que és un aliment molt popular, és fàcil cometre alguns errors a l'hora de cuinar-la, tal com relata el reputadíssim xef Jordi Cruz en un vídeo a les xarxes socials.
El primer error, i el més comú de tots, és cuinar la pasta amb molt poca aigua. No és la primera vegada que algú que es disposa a fer una elaboració de pasta col·loca tan poca aigua que, passats uns minuts, ja s'ha evaporat del tot. Això provoca que la pasta s'aglutini i generi una capa enganxosa molt difícil de desfer posteriorment. Davant d'aquest problema, la solució que s'acostuma a prendre és afegir-hi més aigua, però això també és negatiu, ja que es pot trencar la temperatura de cocció si l'aigua que s'incorpora no bull prèviament. Per evitar aquestes complicacions, el xef recomana fer servir un litre d'aigua per cada cent grams de pasta.
El segon error més comú és el moment d'afegir la sal i quina quantitat cal incorporar, tot i que hi ha força gent -més de la que li agradaria admetre-ho- que oblida completament afegir aquest condiment. L'ideal és incorporar cent grams de sal per cada vuit litres d'aigua, adaptant les quantitats a les mesures corresponents. És bo fer-ho quan l'aigua ja bull.
Cal posar-hi oli?
Algunes persones tenen la creença que cal posar oli a la pasta mentre bull per evitar que s'enganxi al fons de l'olla. Aquesta pràctica s'ha popularitzat en els darrers anys a través de les xarxes socials, però és completament errònia. El xef català assegura que afegir oli a l'aigua de cocció per arribar a ser contraproduent per a la pasta, ja que es produeix una capa relliscosa que pot dificultar que s'adhereixi correctament la salsa posteriorment.
A banda de l'oli, l'expert també desaconsella incorporar una fulla de llorer a la pasta mentre bull, ja que el més prioritari a l'hora de preparar un plat amb aquest ingredient és prioritzar el seu sabor. Jordi Cruz recomana no fer-ho perquè el fort gust del llorer pot interferir amb el gust de les salses que s'incorporin posteriorment.