L'estri de cuina que Jordi Cruz demana no utilitzar si no ets xef: «Millor evitar-lo»

Un bon resultat a la cuina no només depèn dels ingredients, sinó també dels estiris que s'utilitzen. Controlar la temperatura, respectar els temps de cocció i utilitzar els utensilis adequats pot marcar la diferència entre un menjar deliciós i un desastre a la cuina.
Més enllà del resultat final, la cura en la preparació evita accidents, com cremar els aliments o malmetre els estris, i permet treure el màxim profit dels ingredients. Però s'ha de tenir en compte que no tothom sap com utilitzar bé una paella o un ganivet i que, fer-ho sense saber, pot suposar un perill.
Així ho destaca el xef Jordi Cruz en un dels seus vídeos a Tik Tok, on analitza els tipus de paelles més habituals i deixa clar que no totes serveixen per a qualsevol cuiner. Segons el xef, n’hi ha una en concret que requereix habilitat i experiència, i que pot jugar en contra si no saps utilitzar-la correctament.
La paella ideal segons l'ús
El cuiner classifica les paelles en tres categories principals: antiadherents (PTFE), ceràmiques i d’acer inoxidable, cadascuna amb avantatges i inconvenients. Les antiadherents, popularment conegudes com a “de tefló”, són les més comunes a les llars. Segons explica el xef Michelin, són molt fàcils d’utilitzar, permeten cuinar amb poc greix i gairebé no s’enganxa res, la qual cosa les fa ideals per a principiants.
@jordicruzof En cocina, la sartén que utilizas cambia mucho el resultado. No todas funcionan igual ni sirven para lo mismo. En este vídeo repasamos los tres tipos principales de sartenes, sus ventajas, sus limitaciones y cuándo merece la pena usar cada una. Sartén con revestimiento PTFE (teflón) Las sartenes con revestimiento de PTFE “mucha gente lo llama teflón, pero no es un material, es una marca” son probablemente las más populares. Si el revestimiento es de buena calidad, no hay problema en utilizarlas. Ventajas: - Máxima antiadherencia - Permiten cocinar con muy poca grasa - Muy fáciles de limpiar - Suelen ser económicas A tener en cuenta: - Sensibles a las rayaduras - No conviene superar 260 °C - Temperatura ideal de trabajo: alrededor de 180 °C Sartén con revestimiento cerámico Las sartenes cerámicas ofrecen un material más robusto frente al calor y al desgaste. Ventajas: - Mayor resistencia a ralladuras - Soportan mejor temperaturas altas - Sellan y doran muy bien - También permiten cocinar con poca grasa A tener en cuenta: - La antiadherencia suele ser menor y más temporal que en el teflón - Se recomienda lavarlas a mano Sartén de acero inoxidable Las sartenes de acero son las más utilizadas en cocinas profesionales Ventajas: - Extremadamente duraderas - Gran resistencia al calor - Aptas para horno - Excelentes para sellar carnes y pescados A tener en cuenta: - Los alimentos pueden pegarse si no se trabaja con la técnica correcta - Requieren controlar bien la temperatura - La limpieza puede ser más laboriosa Cada sartén tiene su lugar en la cocina. Entender cómo funciona cada material te permite elegir mejor y sacar el máximo partido a cada preparación. #cocina #tips #gastronomia #sartenes ♬ sonido original - JordiCruzOf
Tot i això, adverteix que són fràgils: es ratllen amb facilitat i no suporten temperatures molt altes, així que cal fer-ne un ús amb cura. Les paelles ceràmiques, d'altra banda, són més resistents a la calor i al desgast, però la seva capa antiadherent es desgasta amb el temps, així que amb els anys poden perdre part de la seva eficàcia.
Són les paelles d’acer inoxidable les que, per Cruz, porten més problemes, ja que "cal tècninca" per utilitzar-les correctament. Aquestes paelles, habituals en cuines professionals, són molt duradores, aguanten altes temperature. El problema per a l’usuari mitjà és que els aliments s’hi poden enganxar fàcilment si no es controla bé la calor i els temps de cocció.
Per tant, el missatge del xef Michelin és clar per als qui volen començar en la cuina: cada paella té el seu ús i la seva funció, però no totes són adequades per a tothom. Per aquest motiu, si el que es vol és durabilitat i comoditat, les antiadherents continuen sent la millor opció i la més apta per a tots els públics.