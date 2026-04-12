Els deu aliments que ajuden a endarrerir l'envelliment, segons una nutricionista

L'alimentació juga un paper clau en el procés d'envelliment, sobretot pel que fa a la salut de la pell. Encara que costi de creure, la manera com mengem pot determinar la forma com envellim. Segons Sandra Moñino, nutricionista integrativa, "la pell és el reflex del que està passant al nostre intestí". En aquest sentit, apunta que incorporar aliment rics en vitamines, antioxidants i greixos saludables pot ajudar a frenar els signes del pas del temps, protegir el col·lagen i millorar l'aspecte cutani. Aquests són els deu aliments que, consumits de manera regular, poden contribuir a endarrerir l'envelliment de forma natural.
1. Seitons
Són un dels aliments més antiinflamatoris i aporten greixos saludables essencials per a l’organisme. A més, afavoreixen la salut digestiva i contribueixen a mantenir una pell més sana i lluminosa. Segons Moñino, són "l'aliment perfecte per a la pell".
2. Advocat
L'advocat conté dos nutrients clau per a la pell perquè és ric en vitamina E i en greixos saludables. El seu consum ajuda a hidratar-la i a millorar-ne l’elasticitat.
3. Nabius
Aquesta fruita destaca pel seu alt contingut en antioxidants molt potents, que ajuden a protegir la pell dels danys causats pels radicals lliures.
4. Pebrot roig
El pebrot, concretament el roig, és un dels aliments més rics en vitamina C, imprescindible per a la producció de col·lagen. Això contribueix a mantenir la fermesa i joventut de la pell.
5. Tomàquet
Conté licopè, un antioxidant que ajuda a protegir la pell dels efectes del sol. També pot contribuir a prevenir l’aparició de taques cutànies.
6. Nous
Les nous també són un dels aliments que els experts han remarcat en diverses ocasions que aporta beneficis per a la salut en diferents aspectes. Contenen omega-3, zinc i magnesi, minerals essencials per a l’organisme. Aquesta combinació afavoreix la qualitat de la pell i ajuda a mantenir-la en bon estat.
7. Espinacs
Són rics en vitamina C, betacarotè i altres antioxidants. Aquests nutrients ajuden a combatre l’estrès oxidatiu i protegeixen les cèl·lules de la pell.
8. Té verd
El té verd conté catequines, uns antioxidants que ajuden a protegir el col·lagen. El seu consum contribueix a mantenir la pell més ferma.
9. Xocolata negra
És rica en flavonoides que milloren la circulació sanguínia a la pell. A més, aporta una protecció antioxidant que pot ajudar a prevenir l’envelliment prematur.
10. Oli d'oliva verge extra
Finalment, l'oli d'oliva verge extra destaca pel seu contingut en polifenols i antioxidants. Aquests compostos protegeixen la pell i contribueixen a mantenir-la saludable.