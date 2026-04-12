La millor manera de cuinar salmó i que poca gent fa

El salmó és un aliment que encaixa molt bé en molts àpats. És un peix que té molt bon gust quan es consumeix fred amb altres productes com alvocat o una amanida, però també té és molt bo per menjar calent, acompanyat d'unes patates al forn o uns espàrrecs, per exemple. Ara bé, cal tenir en compte que no sempre és senzill cuinar-lo per fer aprofitar-ne al màxim el seu sabor. La manera més còmoda de cuinar-lo és fer-ho al forn o la fregidora d'aire, però n'hi ha d'altres que poden arribar a donar millor resultat.
Alguns cuiners han analitzat els diferents mètodes per cuinar aquest exquisit peix, i, després de provar-los tots, han arribat a la conclusió que la millor manera de cuinar-lo és fer-ho amb una planxa, però que estigui freda. Es tracta d'un truc que molt poca gent coneix, ja que el més comú és cuinar-lo amb la planxa -o la paella, en funció dels utensilis de cadascú- en calent. Sigui com sigui, els experts remarquen que el millor de tot és cuinar-lo en fred.
El mètode és molt senzill. Comença posant una bona paella antiadherent al foc, sense encendre'l, llavors tira una culleradeta -o un petit raig- d'oli d'oliva i col·loca el llom de salmó amb la pell cap avall en el centre, movent-lo suaument per a refregar l'oli per tota la seva superfície. Un cop fet el procediment, el millor és encendre el foc a una potència mitjana i no tocar-lo fins que la pell estigui ben daurada, fins i tot un punt cruixent. La clau és tenir-lo entre set i vuit minuts. En aquest temps, la carn s'ha d'haver fet força, llavors només cal donar-li la volta, treure la paella del foc i deixar que s'acabi de cuinar amb l'escalfor residual.
La importància de controlar la temperatura
El nutricionista i divulgador Roger Sans, conegut a les xarxes socials com @revolucionaturendimiento, ha alertat d'un error comú a l'hora de cuinar-lo que provoca que es perdin aquests greixos saludables.
L'error és cuinar-lo a temperatures massa altes, sigui a la planxa o al forn. I és que la calor extrema degrada els compostos de l'omega-3 i fa que perdi les propietats protectores per al sistema nerviós i cardiovascular. Per això, tampoc és recomanable cuinar el salmó amb fregidores d'aire, ja que emeten molta calor que no es pot controlar. Així, convé cuinar el salmó a foc mitjà-baix i no superar mai els 63 graus de temperatura interna. Amb paciència, aquest peix conservarà totes les propietats beneficioses alhora que mantindrà una textura sucosa i un gust intens.