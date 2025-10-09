Les persones que no haurien de menjar amanides, segons una nutricionista

L'hora de la ingesta sovint és un dels moments més importants del dia i per a qui li agrada especialment menjar, encara més. En paral·lel un dels majors malestars, no per l'agudesa, sinó per la cronicitat o la freqüència amb què s'experimenta és el mal de panxa o la inflor després d'haver menjat, que fins i tot fa que molta gent li costi dormir i com a remei opti per sopar gairebé a l'hora de berenar.
La causa del malestar intestinal o la inflor pot ser per diversos motius, és a dir, el que genera malestar acostuma a ser l'acumulació de gasos, i pot ser provocada per la forma de menjar, el que es menja o la higiene dental.
Sobre el tema, n'ha parlat la nutricionista Magda Carlas a Rac1. Primer de tot assenyala un dels motius més lògics que és la ingesta d'aire a la vegada que ens empassem els aliments. Una manera amb la qual això succeeix fàcilment és si mentre es dina o se sopa, es parla. Així mateix, la nutricionista i doctora explica que empassar-se l'aire també pot ser causat per una mala col·locació dental o problema bucal.
Sa, però poc digestiu
Pel que fa al tipus d'aliments que es menja, cal posar atenció a la condimentació i a la quantitat. "Al contrari del que es pensa, els vegetals crus no van gaire bé per a la inflor", explica Carlas. Així doncs, assenyala que les amanides són molt saludables, però poden generar més malestar que altres aliments. Per aquest motiu, la doctora especifica que no és un aliment que afavoreixi a les persones que són propenses a patir inflor a la panxa.
Els aliments que assenyala són la col, la coliflor, els llegums, les fuites verdes i les begudes amb gas. El motiu és que són difícils de digerir o un cop es digereixen generen molts gasos.
Les dones tenen un "problema" més
De la mateixa manera, les hormones poden influir molt en el benestar digestiu d'una dona. En l'etapa premenstrual i durant la perimenopausa, quan apareixen els primers senyals de la desaparició de la menstruació, és el moment en què sovint una gran quantitat de dones noten un major malestar i inflor a la panxa que genera incomoditat. Així mateix, la doctora Carlas també assenyala el vestuari, amb què ens vestim: "Anar amb roba molt ajustada, com ara texans estrets o un vestit, no ajuda gens", diu.
Per resoldre o atenuar aquest malestar, Magda Carlas recomana controlar els horaris, tant de menjar com de son, també no tenir alts nivells d'estrès i fer esport. Per altra banda, explica que caminar és una molt bona opció per rebaixar els gasos que s'acumulen en el sistema digestiu. Per altra banda, també pot ser útil fer exercicis de respiració, per crear mobilitat a la zona toràcica i del diafragma i alliberar tensions. Tot i això, també recomana visitar el metge, si aquesta inflor genera molt dolor o malestar, ja que es podria tractar d'algun tipus de malaltia o d'alguna intolerància com la celiaquia.