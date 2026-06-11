La sensació de cansament no sempre és conseqüència de dormir poc. Altres factors com l'alimentació, l'activitat física i determinats hàbits diaris també poden influir en els nivells d'energia i en la capacitat de concentració. Segons explica el psiconeuroimmunòleg i nutricionista Xevi Verdaguer al programa I ara què? de La 2 Cat, la clau rau a seguir tres recomanacions bàsiques que ajuden el cos a produir més energia de manera natural.
1. Fer exercici
En primer lloc, Verdaguer destaca la importància de fer exercici físic, tant de resistència com de força. Segons explica, combinar activitat aeròbica de baixa intensitat -com ara córrer mentre xerres amb el del costat- amb exercicis de força és la millor fórmula per potenciar el funcionament de les mitocòndries, els òrgans cel·lulars responsables de produir energia.
En concret, l'expert recomana fer cinc dies d'una hora d'exercici setmanals i dos dies de força. "El fet de fer exercici aeròbic aconsegueix fabricar més mitocòndries al cos, però perquè estiguin més activis i fabriquin més energia, s'ha de fer força", defensa Verdaguer.
2. Fer dejuni intermitent
El segon consell que Verdaguer dona és fer dejuni intermitent. Concretament, l'expert explica que, després d'unes 12 hores sense ingerir aliments, l'organisme té menys glucosa i el cervell comença a utilitzar les reserves de greix com a font d'energia. Això, afirma, es tradueix en una sensació més gran de vitalitat i en una millor claredat mental: "Tens el cap més clarivident, tens més energia, no està tan cansat".
En aquest sentit, defensa que aquesta pràctica ajuda, sobretot, a desinflamar l'intestí quan aquest està inflamat a causa de l'estrès o la falta de descans. Per això, l'expert assegura que reduir la ingesta afavoreix la recuperació.
3. Exposar-se al fred
Finalment, Verdaguer fa una última recomanació: exposar-se al fred. Això cal fer-ho al matí, i contribuirà a generar més mitocòndries i, per tant, a tenir més energia.