Cal menjar postres després de dinar o sopar?

Les postres no sempre són necessàries. Així ho defensa en una entrevista amb Infosalus el dietista-nutricionista Pablo Zumaquero, que precisament tracta el tema a El dilluns ja començo la dieta (Planeta), una "guia per menjar millor", i en la qual defensa que les postres "són totalment opcionals". I afegeix: "No són ni bones, ni dolentes, i a vegades, fins i tot, són absurdes. Normalment en mengem si ens hem quedat amb gana perquè no hem mesurat quantitats, o perquè no hem acabat plens", indica l'expert.
Per què les postres no són necessàries
Poden ser unes postres saludables, tipus fruita, iogurt, formatge, nous, fruita seca, segons recomana Zumaquero, però insisteix que si ens quedem satisfets després de menjar, no hem d'intentar menjar unes postres només per pensar són sanes, "perquè no ho són". I rebla: "És un error de context que no té molt sentit i encara que sigui saludable si el repetim molt es converteix en un excés calòric que no té molt sentit", remarca aquest dietista-nutricionista.
D'altra banda, Zumaquero defensa que si mengem postres sempre és millor menjar-se una mandarina, però que si puntualment ingerim un flamet, un dia puntual, i per plaer, no passa res. "Però em refereixo més en l'àmbit quotidià. Aquestes persones que es pensen que són bones, se les mengen amb calçador i això no ha de ser així", destaca.
D'aquesta manera, insisteix que si s'està ple no hi ha motius per menjar postres, encara que siguin sanes, i per canviar d'un sabor salat a un dolç que pot aportar aquest últim plat: "No prenguis res per a postres si estàs ple i, si pots, el pròxim dia afegeix més quantitat de menjar sa al teu plat i decideix si vols les postres per fam o per desig. El normal és que no et vingui de gust per exemple després d'una carn d'olla, i sí després d'un gaspatxo".
Les opcions més saludables
Amb això, aquest expert en nutrició valora que sempre hi ha millors i pitjors opcions en el cas que vulguem menjar postres. Destaca que una de les opcions més saludables és la fruita i que cal eliminar el mite que és dolenta per a postres també, segons adverteix. "L'ordre en què en mengis no importa. Igual que si menges un iogurt, una fruita seca. Per al dia a dia és bo menjar fruita, algun lacti, tipus iogurt, quallada, formatge fresc, fins i tot batut, cafè amb llet, infusió, algun grapat de fruita seca, o una xocolata negra", detalla Zumaquero.