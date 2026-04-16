Aquest és el sopar més saludable per obtenir un bon descans

Sovint cometem l'error d'entendre el sopar com un simple tràmit necessari abans d'anar a dormir. També hi ha gent que, al contrari, l'entén com la forma de compensar tota l'activitat del dia fent una gran xefla. Tots dos casos, però, són incorrectes, ja que és un dels àpats més importants del dia i cal fer-lo correctament per contribuir a un bon descans. De fet, els experts remarquen que el sopar és l'interruptor que regula la nostra salut metabòlica mentre dormim. Un bon sopar, equilibrat, és essencial per al descans.
Els experts, però, també deixen clar que menjar saludable no vol dir passar fam, sinó que implica escollir curosament els ingredients del sopar per afavorir a la creació de melanina -i, de retruc, millorar el descans. Les millors opcions són sopar ous, peix o fruits secs, ja que són aliments rics en triptòfan. En canvi, cal evitar aliments especialment greixosos, perquè la feina de digestió requereix més temps. Ara bé, això tampoc vol dir que cada dia calgui sopar el mateix, sinó que la clau és mantenir uns bons hàbits alimentaris que contribueixin a tenir un bon descans.
És recomanable no fer un àpat especialment contundent, ja la nit és el moment en què el cos comença la fase de reparació cel·lular. Un sopar lleuger i nutritiu proporciona aminoàcids necessaris per a la reconstrucció i dispara la insulina. Seguint aquests consells, el bàsic és incloure productes vegetals en la dieta, una mica de proteïna magra, com ara gall d'indi, pollastre o llegums; i alguns hidrats de carboni, com una proporció de quinoa, ja que això pot ajudar a relaxar el cos.
Cuidar la salut alimentària
Per cuidar la nostra salut alimentària no només cal tenir en compte què sopem, sinó que també és molt important què esmorzem. Un dels esmorzars més típics és un parell de torrades de pa amb una mica de tomàquet acompanyades d'un bon cafè i un suc de taronja. Aquest esmorzar molt característic de la dieta mediterrània, però, també amaga alguns riscos.
El metge especialista en medicina preventiva, Pedro Luís, expert en longevitat, alerta que aquest tradicional esmorzar és el millor mètode per envellir més de pressa: "Aquest esmorzar et fa envellir tres vegades més ràpid", argumenta l'especialista, que fa una tasca de divulgació a través de TikTok. El doctor, amb un to irònic, assegura que aquest àpat és el motiu pel qual apareixen arrugues abans d'hora: "Menges cada dia pa amb tomàquet i oli pensant que estàs fent una cosa sana, però realment el que estàs fent és liquidar el teu capital biològic sense adonar-te'n", afirma.
L'expert en longevitat assegura que "no tot el que és perillós arriba amb embolcall de menjar escombraries", i considera que hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte de cara a planificar-se la salut a llarg termini. Més enllà, l'especialista també assegura que aquesta tipologia d'esmorzar només provoca que a mig matí tornis a tenir gana i necessitis prendre't un altre cafè, provocant més ansietat i baixades d'energia.