L'alerta d'un cardiòleg sobre el mite dels 10.000 passos diaris: «No és la quantitat, sinó com es fan»

Caminar és una de les formes més senzilles de fer exercici i és una activitat que, a més, ajuda a cuidar la salut del cor. Fer-ho de manera habitual ajuda a mantenir una bona capacitat cardiovascular, afavoreix la circulació sanguínia i pot contribuir a controlar factors de risc com la pressió arterial, el colesterol o el sobrepès.
En aquest sentit, la famosa xifra dels 10.000 passos diaris per tenir una bona salut cardiovascular s'ha difós com una creença popular que, en realitat, no té evidència científica. De fet, i com explica el doctor José Abellán al seu perfil d'Instagram, és un mite que molta gent es creu, però que té una part científica que sí que és certa.
No és la quantitat, sinó la qualitat
"En realitat no són deu mil, són menys, i importa molt com els facis", explica el doctor Abellán sobre la quantitat de passos que s'han de fer al dia per mesurar si una persona té bona salut cardiovascular. El doctor es basa en un estudi del Journal of the American College of Cardiology liderat per la Universitat de Granada, que va analitzar dades de més de 110.000 persones.
"La relació entre els passos que fan les persones amb el risc de mortalitat per totes les causes no és lineal", subratlla Abellán sobre els resultats de l'estudi. La clau està en la "dosi òptima de passos diaris", és a dir, per prevenir el risc de mortalitat per qualsevol causa la xifra ideal de passos al dia és de 8.700, aproximadament.
D'altra banda, la quantitat ideal per prevenir el risc de mort per malalties cardiovasculars està en els 7.700 passos, aproximadament, al dia. "A partir d'aquestes quantitats, continua havent-hi reducció del risc de mortalitat, però s'estabilitza", apunta Abellán.
Tot i que molta gent pensa que amb caminar aquesta quantitat ja és prou, la realitat és que no és el més important per mantenir una bona salut cardiovascular. La clau està, sobretot, en el ritme. "Quan comparen les persones que caminen lent, uns 30 passos per minut, amb les que caminen ràpidament, 60 passos al minut, els que caminen més de pressa tenen millor pronòstic", explica Abellán sobre l'estudi científic.
Per tant, no es tracta només de la quantitat de passos que es facin al dia, sinó del ritme a què es facin, ja que per tenir una bona capacitat cardiovascular i circulació sanguínia no és prou només amb caminar, també és important la força per activar els músculs.