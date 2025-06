L'estiu és sinònim de cafè amb gel. Una alternativa més refrescant pels amants del cafè. En els últims temps, però, ha emergit una altra tendència: el "cold brew". Un cafè que també se serveix fred, però que gràcies a la seva elaboració redueix l'amargor habitual.

A simple vista, el cold brew pot semblar una rèplica del cafè amb gel. Però ambdues varietats tenen diferències. El cafè amb gel no deixa de ser un cafè exprés calent abocat sobre un got amb gels. És ràpid i refrescant, però també tendeix a accentuar l'amargor i diluir-ne el sabor.

El cold brew, en canvi, es prepara amb cafè filtrat calent que cau directament sobre els gels, conservant millor els aromes i reduint-ne l'acidesa. El cold brew s'elabora a partir de la immersió lenta del cafè en fred durant diverses hores. Aquest procés que extreu sabors més dolços i suaus, redueix l'acidesa i evita l'amargor. Per això, és ideal per als que volen un cafè més lleuger i fàcil de pair.

Fer-lo a casa és ben senzill: cal barrejar cafè molt amb aigua freda i deixar-ho a la nevera durant vint-i-quatre hores. Quan hagi passat aquest temps s'ha de colar amb un filtre i servir el resultat en un got amb gels. Les quantitats varien al gust, ara bé, la proporció habitual és d'un gram de cafè per cada 10 grams d'aigua, la qual cosa equival a 100 grams de cafè per cada litre.

El mètode del cold brew va néixer al Japó el segle XVII, on s'aplicava originalment al te. Va ser a mitjans del segle XX quan va començar a guanyar terreny al món del cafè, especialment als Estats Units, fins a convertir-se avui en dia en una de les estrelles del menú en cadenes i cafeteries especialitzades de tot el planeta.

Quan és el millor moment per prendre cafè?

La ciència suggereix que el millor moment per prendre cafè és aproximadament una hora després de llevar-se, quan els nivells de cortisol comencen a baixar. En aquest moment, el cafè pot ajudar a reforçar l'energia i la concentració de manera més eficaç, ja que el teu cos ja ha passat per la fase de vigília natural i la cafeïna pot fer la seva feina més eficientment.

A més, és recomanable evitar el cafè durant les hores més properes al pic de cortisol, que sol ser entre les 8 i les 9 del matí, per permetre que el cos faci el seu procés natural de regulació. Després d'aquesta fase, la teva energia es comença a estabilitzar, i prendre cafè en aquest moment pot donar-te el cop d'impuls necessari per afrontar les tasques de la jornada.