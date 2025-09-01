Les dues úniques marques de tonyina que l'OCU recomana comprar

La tonyina en llauna és un dels aliments més populars del supermercat per diversos motius. És fàcil d'emmagatzemar, permet elaborar tota mena de receptes i és barat i saludable. Ara bé, l'oferta al supermercat és molt àmplia i no tots els productes tenen exactament els mateixos components.
Una de les preocupacions en aquestes conserves és la presència de mercuri. Un informe recentment publicat deia que el 10% de llaunes de tonyina a Europa tenien un excés de mercuri. Per sortir de dubtes, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 32 marques de tonyina de supermercat i ha comprovat que totes complien la normativa europea i que contenien uns nivells baixos de mercuri, per la qual cosa el consum és completament segur.
Ara bé, un segon component que pot ser perillós en les llaunes de tonyina és el contingut de sal. Un excés pot provocar problemes en l'organisme. Seguint aquest criteri, de les 32 marques analitzades, tan sols dues són recomanables pel consum.
La primera és, Sal de Plata, del supermercat Aldi. Amb una valoració de 86 punts sobre 100, segons l'OCU, per l'alta qualitat del peix i la transparència en l'etiquetatge. L'altra llauna recomanada és la d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona, amb una valoració de 85 punts. Així com la d'Aldi, el peix és de bona qualitat i les dades de l'etiquetatge són curoses.
Les tres amb pitjor nota
D'altra banda, a l'abril, l'OCU també va analitzar quines eren les tres pitjors llaunes de tonyina de supermercat. De nou, compleixen tots els estàndards de qualitat requerits, però l'excès de sal, la frescor del producte i la qualitat del peix són els valors que els fan perdre punts.
- Conservas Ortiz (AOVE Eco) obté una valoració de 64 punts per l'etiquetatge i el percentatge alt de sal, malgrat que no s'han detectat defectes en la degustació.
- Carrefour (Pack Vertical en oli de gira-sol) es queda amb 65 punts per una mala degustació i presència d'alguns defectes. No té un mal preu, però la qualitat no està a l'altura.
- Cabo de Peñas (Oli Eco) obté una puntuació de 67 punts a causa del seu alt contingut de sal i etiquetat acceptable. Si bé presenta un bon percentatge de tonyina, té un preu elevat en comparació a la qualitat.