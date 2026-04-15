El truc definitiu per saber si la roba està seca o encara és humida, segons un enginyer químic

De vegades és difícil saber quant temps ha de passar perquè la roba estesa s'assequi. Sovint recorrem al truc més tradicional de tots: tocar la peça de roba amb les mans per comprovar-ho. Però llavors pot sorgir el dubte: encara està humida o simplement està freda? L'enginyer químic Diego Fernández, també conegut a les xarxes com Renovando con ideas, explica en una publicació recent per què el tacte pot enganyar-nos i proposa un truc per comprovar-ho millor.
Segons Fernández, la pell humana no és capaç de detectar la humitat de manera directa, si no que detecta la temperatura i la pressió. Per això, quan una samarreta, un pantaló o una tovallola estan freds, el cervell interpreta que continuen humits, però no sempre és així.
Això es per l'evaporació. Quan una peça de roba encara té una mica d'aigua, aquesta humitat es va evaporant i, durant aquest procés, la tela perd calor; i això fa que la temperatura baixi. Per contra, si la roba està lleugerament humida, la diferència pot ser tan poca que és molt difícil apreciar-ho només amb la mà.
Utilitzar un termòmetre infraroig
Quina solució proposa l'enginyer químic? Fernández recomana utilitzar un termòmetre infraroig per comprovar-ho amb més precisió. Es tracta d'un instrument habitual a la cuina que permet mesurar la temperatura d'una superfície sense necessitat de tocar-la. A més, es pot comprar per un preu assequible, ja que el cost acostuma a oscil·lar entre els 10 i els 20 euros en botigues especialitzades.
L'expert recomana, en primer lloc, mesurar la temperatura d'una superfície seca, com ara d'una paret. Després, cal apuntar amb el termòmetre al centre de la peça de roba concreta. Si les dues temperatures són pràcticament iguals, significa que la roba ja està completament eixuta. Per contra, si la tela marca alguns graus menys, vol dir que encara està humida i cal deixar-la una estona més a l'estenedor.