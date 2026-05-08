El truc de la moneda per saber si hi ha hagut una apagada mentre estaves de viatge: pot salvar el congelador

El temps millora, les temperatures augmenten i moltes persones comencen a aprofitar per fer escapades, a banda de planificar les vacances d'estiu. En aquestes sortides en què les llars queden buides, s'acostumen a aplicar diverses mesures de seguretat i prevenció, però molts s'obliden del congelador.
Encara que aquest electrodomèstic és essencial per a les cuines, pot ser difícil identificar si hi ha hagut una apagada o un problema amb el corrent elèctric que podria haver afectat els aliments. Tot i això, un truc molt simple pot evitar la intoxicació alimentària i confirmar si ha estat funcionant tota l'estona.
Es pot fer sense necessitat de cap aparell especialitzat per identificar si el menjar s'ha mantingut congelat o si s'ha descongelat i tornat a congelar. Només cal un got d'aigua i una moneda.
Com funciona el truc de la moneda?
Uns dies abans de sortir de casa, s'omple un got de plàstic o una tassa d'un material resistent a canvis de temperatura fins a la meitat amb aigua i s'introdueix al congelador. Un cop congelat, es retira, es col·loca una moneda sobre la superfície, i es torna a posar al congelador.
El got es deixa fins que es torni de les vacances. Si en treure'l, s'observa que la moneda ha quedat a la superfície, significa que el congelador s'ha mantingut actiu i fred. Però, si la moneda s'ha enfonsat, és perquè el gel s'ha fos i s'ha recongelat.
Què fer amb el menjar en funció del got i la moneda
En general, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) assenyala que els congeladors poden mantenir la temperatura de congelació durant 24-48 hores si no s'obren les portes. Per això, si la moneda ha arribat al fons del got i es desconeix quant de temps ha estat descongelat, es recomana descartar els aliments perquè poden suposar un risc per a la salut.
No obstant això, si la moneda no ha arribat al fons, pot significar que els aliments no s'hagin descongelat del tot. En aquest cas, és probable que s'hagin conservat els vidres de gel a la superfície i la recongelació no presenti un risc, d'acord amb l'AESAN. En cas que hi hagi dubtes o aparegui una mala olor quan s'hagi descongelat l'aliment, és millor llençar-lo.