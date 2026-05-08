Fer la migdiada és un d'aquests plaers que poques vegades es poden complir. Trobar moments per reposar -i dormir una mica- després de dinar és molt complicat, ja que sovint la majoria de la població encara és a la feina. Hi ha gent, però, que sí que té l'oportunitat de fer-ne. Alguns estudis recents han apuntat que fer la migdiada cada dia pot tenir efectes perjudicials per a la salut, com ara augmentar la possibilitat de patir un ictus. Això, però, no és del tot cert.
El doctor David Callejo, que publica vídeos de divulgació a les xarxes socials, assegura que hi ha diferents aspectes que cal tenir en compte perquè la migdiada sigui beneficiosa per a la salut. És a dir, en funció de com i quan es faci, pot tenir els efectes adversos que apunten alguns estudis científics, però també pot acabar repercutint positivament en el benestar físic i mental.
Les claus per fer una bona migdiada
L'expert posa, primer de tot, el focus en la durada de la migdiada. Fer-la excessivament llarga pot provocar que et llevis més cansat del que estaves abans, a curt termini. Per aquest motiu, l'especialista assegura que fer la migdiada d'entre trenta i quaranta minuts sí que pot aportar-nos beneficis, com ara millorar la concentració o la memòria: "Les migdiades de més d'una hora són les que tenen conseqüències negatives per a la salut", argumenta el doctor Callejo.
De fet, en aquest sentit, l'expert recomana prendre's un cafè just abans de fer la migdiada, ja que aquest triga entre vint i trenta minuts a fer efecte. Per aquest motiu, doncs, en el moment en què toca llevar-se, el cafè ja està fent efecte.
El segon aspecte que cal tenir en compte és el moment en què s'ha de fer la migdiada. Segons l'expert, les hores més recomanables per fer-la són entre la una del migdia i les quatre de la tarda: "Si es fa més tard empitjorarà el teu son nocturn i la teva salut", assevera Callejo. Per últim, el tercer aspecte que cal mantenir present és el motiu pel qual es fa la migdiada: "Si necessites fer migdiades llargues cada dia, potser és senyal que alguna cosa no rutlla al teu cos", argumenta el metge.