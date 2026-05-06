Aquest és el pitjor aliment per a la microbiota intestinal, segons els metges

La salut de la microbiota intestinal, el conjunt de bacteris que viuen a l’intestí, depèn en gran part de l’alimentació i, segons els metges experts, hi ha determinats aliments que poden alterar aquest equilibri i perjudicar el funcionament digestiu, afavorint inflamacions o problemes intestinals. Entre aquests destaquen especialment els productes rics en sucres, greixos poc saludables i aliments altament processats i el consum habitual d’aquests productes pot alterar la composició de la microbiota i afavorir el creixement de bacteris perjudicials en detriment dels beneficiosos.
Aquests són els principals aliments que els metges recomanen limitar:
- Alcohol
- Sucre
- Aliments ultraprocessats
- Aliments amb excés de greix
- Carns processades
- Edulcorants artificials
- Refrescos ensucrats
- Gelats
- Grasses trans
- Farines refinades
Aquests aliments poden reduir la diversitat bacteriana de l’intestí i dificultar el bon funcionament del sistema digestiu, a més que, alguns, poden provocar inflamació o alterar la barrera intestinal, amb efectes que poden anar més enllà de la digestió.
Aliments recomanats
Hi ha alternatives, però, per preocupar tenir una bona salut intestinal. Davant d’aquest escenari, els especialistes recomanen apostar per una dieta rica en aliments naturals i variats, amb productes que afavoreixen el creixement de bacteris bons i ajuden a mantenir l’equilibri intestinal.
Entre els més beneficiosos per a la microbiota hi ha:
- Fruita i verdura
- Llegums
- Cereals integrals
- Aliments fermentats
Els experts recorden que una microbiota sana és clau per al benestar general i que petits canvis en la dieta poden tenir un impacte important en la salut.