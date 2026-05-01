Posar paper de diari al fons de la brossa: el truc senzill que millora la higiene

Col·locar un paper de diari al fons de la galleda de les escombraries pot tenir més beneficis del que sembla a primera vista. Aquesta pràctica, habitual en moltes llars, és un recurs útil per mantenir el cubell més net, allargar-ne la vida útil i reduir les males olors. Aquests són alguns dels motius pels quals reutilitzar el paper de diari pot ser una solució pràctica i sostenible per millorar la higiene de casa.
Absorbeix líquids i olors
El paper de diari destaca per la seva capacitat absorbent. Si el posem al fons del cubell de les escombraries, actua com una barrera i reté els líquids que poden desprendre les restes orgàniques, com ara fruita o menjar en mal estat. Aquesta absorció és la que contribueix a reduir les males olors que sovint s’acumulen amb el pas de les hores.
Evita que s'hi adhereixi la brutícia
A més d’absorbir, també funciona com a capa protectora. En cas que la bossa es trenqui, el paper evita que la brutícia quedi enganxada directament a la base del cubell, i ajuda a mantenir-lo més net.
Facilita la neteja del cubell
Un altre dels avantatges és que, en retirar la brossa, el paper de diari s’endú part de la brutícia acumulada, i ajuda que la bossa no degoti líquid. A més, això redueix la necessitat de rentar el cubell amb més freqüència i fa que tant la galleda com la casa es mantinguin nets.
Redueix la humitat
Especialment durant els mesos més calorosos, la humitat dins del cubell pot afavorir la proliferació de bacteris i intensificar les olors desagradables. En aquest sentit, el paper ajuda a mantenir un ambient més sec.
És sostenible
Finalment, aquest truc també té un component ambiental, ja que el que fem és reutilitzar el paper de diari abans de reciclar-lo. Això allarga el seu cicle de vida i redueix el malbaratament de recursos. En definitiva, es tracta d’una solució senzilla, econòmica i sostenible que pot millorar notablement la higiene a casa.