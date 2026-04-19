Quatre objectes que hi ha a totes les cuines que poden contaminar el menjar

Alguns dels utensilis més habituals de la cuina poden ser més perillosos del que penses. Materials com certs plàstics poden degradar-se amb l'ús, la calor o el pas del temps, i acabar alliberant substàncies potencialment nocives per a la salut. Per això, els experts recomanen revisar alguns utensilis habituals i substituir-los per alternatives més segures. Des de la botiga Cero Residuos fan èmfasi en quatre objectes que segurament tens a casa i que cal reconsiderar.
En primer lloc, les taules de plàstic són un dels objectes més qüestionats. Amb cada tall, la superfície es degrada, de manera que pot alliberar petites partícules de plàstic que acaben als aliments. A més, les marques dels ganivets poden acumular brutícia i bacteris. Per això, els experts suggereixen optar per taules de fusta, que són més resistents, duradores i, si es mantenen bé, més higièniques.
Un altre element habitual és el paper de forn. Tot i que és pràctic per evitar que els aliments s'enganxin, aquest està recobert amb una capa antiadherent que fa que no es pugui reciclar. Una alternativa que recomanen des de la botiga són les làmines de silicona reutilitzables, que no alliberen substàncies tòxiques, es poden rentar fàcilment i tenen una vida útil molt llarga.
D'altra banda, els utensilis de plàstic, com les espàtules o culleres, també poden representar un risc quan entren en contacte amb altes temperatures. Amb la calor, el material es pot degradar i transferir petites quantitats de plàstic al menjar. Com amb la taula de tallar, els utensilis de fusta són una opció més segura: no alliberen tòxics, no malmeten la superfície de les paelles i poden durar anys si es cuiden adequadament.
Finalment, les expertes suggereixen eliminar els tàpers de plàstic de la cuina. Tot i que són molt pràctics per guardar aliments, però poden alliberar substàncies quan s’escalfen al microones o es renten al rentaplats. A més, amb el temps poden absorbir olors i taques. Per això, es recomana substituir-los per recipients de vidre o d’acer inoxidable, que són més segurs, no acumulen bacteris i "duren tota la vida".