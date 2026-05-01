El truc d'un enginyer químic per saber quan deixar d'estendre la roba: ni humida ni rígida

A tothom li ha passat alguna vegada que ha anat a recollir la roba de l'estenedor, ha tocat una peça i li ha sorgit el gran dubte: encara està humida o simplement està freda i ja s'ha de retirar? Encara que sembli fàcil distingir-ho, no sempre ho és.
Sobre aquesta situació tan habitual ha parlat a Instagram l'enginyer químic Diego Fernández, conegut a les xarxes socials com Renovando Con Ideas. En un vídeo, explica per què el tacte pot enganyar i revela quina eina es pot fer servir per comprovar-ho millor.
Per què el cervell t'enganya quan revises la roba estesa?
Segons detalla, la pell humana no detecta la humitat de manera directa, sinó sobretot la temperatura i la pressió. Per això, quan una samarreta, uns pantalons o una tovallola estan freds, el cervell pot interpretar que segueixen mullats, encara que no sempre sigui així.
L'explicació és a l'evaporació. Quan una peça conserva una mica d'aigua, aquesta humitat es va evaporant i, durant aquest procés, la tela perd calor, per la qual cosa la temperatura baixa. El problema és que, si la roba només està lleugerament humida, aquesta diferència pot ser petita i resultar difícil d'apreciar només amb la mà.
El truc definitiu
Per comprovar-ho amb més precisió, Fernández proposa fer servir un termòmetre infraroig. Es tracta d'un utensili habitual a la cuina que permet mesurar la temperatura d'una superfície sense necessitat de tocar-la i que a més es pot trobar a preus assequibles (entre 10 i 20 euros en botigues especialitzades).
En primer lloc, recomana mesurar la temperatura d'una superfície seca, com ara una paret. Després, cal apuntar amb el termòmetre al centre de la peça. Si les dues temperatures són pràcticament iguals, la roba ja estaria seca. En canvi, si la tela marca diversos graus menys, això indicaria que encara conserva humitat i que convé deixar-la més temps a l'estenedor.