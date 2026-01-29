El poble català sense contaminació lumínica ideal per fer turisme astronòmic

Relaxar-se i entretenir-se davant d'un cel ple d'estrelles és una proposta excel·lent per desconnectar el cap de setmana. Al poble d'Albanyà, a l'Alt Empordà, ho saben prou bé i han convertit el cel del municipi en un atractiu turístic. Aquesta vila gironina, amb poc més de 300 habitants, té molt poca contaminació lumínica i des de l'Ajuntament s'han impulsat polítiques perquè continuï sent així.
La Fundació Starlight, amb seu als Estats Units, va distingir el càmping del poble amb el primer reconeixement internacional de "cel fosc" de Catalunya i de l'Estat. Una certificació que acredita llocs idonis per dur-hi a terme observació astronòmica. El poble, a més, està envoltat de bosc i compta amb altres monuments per visitar, com l'església romànica de Sant Pere d'Albanyà i que havia estat part d'un antic monestir fundat en el primer quart del segle IX.
Un indret espectacular per gaudir de les nits d'aquesta petita vila és l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, que es considera com un dels més destacats de les comarques gironines. Des del nou observatori es poden observar estrelles, nebuloses, planetes i altres detalls sorprenents. A banda de les observacions, aquest espai ofereix activitats divulgatives que van des de xerrades educatives fins a tallers pràctics que volen fomentar la curiositat i el coneixement astronòmic de la ciutadania.
L'alcalde d'Albanyà, Joan Fàbregas, ha explicat a la premsa gironina que des del consistori s'ha treballat activament per enfosquir la nit tant com s'ha pogut i el poble hi ha col·laborat activament. El càmping del poble, Bassegoda Park, va readaptar tècnicament l'allotjament i es va orientar el sistema d'il·luminació cap al sud, alhora van equipar la zona de bungalous amb control domòtic de les bombetes.